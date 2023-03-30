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Северная Македония одобрила передачу Украине вертолетов Ми-24

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Четверг 30 марта 2023 18:16
Северная Македония одобрила передачу Украине вертолетов Ми-24 Фото: Северная Македония окончательно одобрила передачу Украине вертолетов Ми-24 (flickr.com/brusse)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Северной Македонии приняло решение о безвозмездной передаче Украине вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло "Информацию о необходимости заключения Протокола о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолетов) между Министерством обороны Северной Македоним и Минобороны Украины" и приняло решение о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолеты) Министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что вертолеты Ми-24, которые будут переданы страной, российского производства и были закуплены в Украине в 2001 году, но их ресурс закончился 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей и т.п.

"Некоторые из них были модернизированы - то есть два, но эта модернизация была приспособлена к тем условиям тогда и абсолютно не соответствует тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий", - заявляла министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская.

Напомним, недавно стало известно, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25.

Кроме того, ранее Генштаб Северной Македонии согласовал передачу Украине вертолетов Ми-24.

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