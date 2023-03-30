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Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISW

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Четверг 30 марта 2023 06:00
Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISW Фото: оккупанты продвигаются в Бахмуте, ВСУ бьют по тылу врага (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россиянам удалось незначительно продвинуться в Бахмуте Донецкой области, ВСУ точно бьют по позициям оккупантов в их тылу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISWЛуганское направление: российские войска сосредотачивают основные усилия на наступлении в районе Лимана

Захват остальной Луганской области и продолжение наступательных действий в восточной части Харьковской и северной части Донецкой областей является главной целью России. Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Они используют "классическую армейскую тактику" со значительным количеством бронетехники на направлении Купянск-Лиман.

Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISW

Донецкое направление: войска РФ продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях

Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, свидетельствуют о продвижении российских войск в южной и юго-западной частях Бахмута.

По данным росСМИ, боевики ЧВК "Вагнера" продвинулись дальше в южной части Бахмута и усиливают наступление в самом городе, поскольку обычные российские силы укрепили позиции РФ на севере и юге для защиты от потенциальных украинских контратак.

Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISWРоссияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISW

Южное направление: ВСУ продолжали наносить удары по российским позициям

На видео с геолокацией, опубликованном 28 марта, видно, как украинские войска наносят удары по российским позициям у Олешек, на восточном берегу Херсонской области. РосСМИ сообщили, что российская ПВО сбила украинский беспилотник над Симферополем 29 марта.

29 марта ЗАЭС во второй раз посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Сообщается, что Гросси провел несколько часов на ЗАЭС и наблюдал, как изменилась ситуация на станции с момента его первого визита и пообщался с инженерами-ядерщиками на станции.

Гросси сказал журналистам, что военная активность усиливается в регионе и призвал соблюдать все возможные меры для защиты ЗАЭС

Россияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISWРоссияне наступают в Бахмуте, ВСУ бьют по позициям оккупантов в их тылу: карты боев ISW

Ранее мы писали, что Россия рассчитывает на Иран по вопросу военной поддержки вторжения в Украину.

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