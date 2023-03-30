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Суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

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Киев, Четверг 30 марта 2023 18:55
Суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" Фото: суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Ранее наместник Лавры митрополит Павел заявлял, что УПЦ МП не планирует уезжать из Лавры, пока не будет решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и решение Хозяйственного суда города Киева.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано в порядке и срок, установленные статьями 254-257 ХПК Украины.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахам монастыря советуют покинуть монастырь до 29 марта.

В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.

К тому же, представители УПЦ МП до сих пор находятся на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были освободить ее с 29 марта. Сегодня там собрались и верующие, которые блокируют входы в заповедники, чтобы помешать работе комиссии. Митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

Министерство культуры и информационной политики подало заявление в полицию из-за блокирования работы комиссии.

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