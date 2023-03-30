Суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

Суд отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви московского патриархата к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Ранее наместник Лавры митрополит Павел заявлял, что УПЦ МП не планирует уезжать из Лавры, пока не будет решения суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и решение Хозяйственного суда города Киева.