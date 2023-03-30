ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Москве суд арестовал журналиста WSJ: адвоката к задержанному не пустили

Новина українською →
Москва, Четверг 30 марта 2023 15:31
В Москве суд арестовал журналиста WSJ: адвоката к задержанному не пустили Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого обвиняют в "шпионаже на пользу США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона" и пропагандистское росСМИ "ТАСС".

Журналисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

РосСМИ отмечают, что дело маркировано грифом "совершенно секретно". Вину Гершкович не признает.

Следователи ранее подали ходатайство с просьбой избрать арест в качестве меры пресечения Гершковичу. И позже суд его удовлетворил

Тем временем, в Лефортовский суд приехал адвокат Даниил Берман, у которого есть ордер на защиту журналиста.

Однако пристав заявил защитнику, что у Гершковича "адвокат уже заявлен". Предположительно, суд сам назначил ему советника. Затем приставы заблокировали крыло пятого этажа суда, где находятся несколько залов для заседаний.

"Разрешите пройти в зал! Сообщите в каком зале рассмотрение!" - призвал адвокат Берман, однако из-за закрытой двери пристав попросил вызвать Росгвардию.

Американское издание CNN сообщило, что Белый дом поддерживает связь с Wall Street Journal относительно ареста Гершковича.

Напомним, 30 марта стало известно, что в России правоохранители задержали гражданина США, журналиста Гершковича. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

При этом позже в СМИ писали, что Гершкович до задержания ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация The Wall Street Journal
NEWS
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
Новая угроза на фронте. Россияне начали активно применять крылатые авиабомбы, - Игнат
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством