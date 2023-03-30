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ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки

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Украина, Четверг 30 марта 2023 08:14
ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 30 марта (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 172900 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3610 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6974 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2671 (+12) ед,
  • РСЗО - 526 (+0) ед,
  • средства ПВО - 278 (+1) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+0),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5518 (+11) ед,
  • специальная техника - 291 (+3).

Как сообщалось, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.

При этом россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, ВСУ точно поражают позиции оккупантов в их тылу.

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