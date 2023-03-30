ВСУ уничтожили 560 россиян, 8 ББМ и 12 артсистем за сутки
По данным на утро четверга, 30 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 172 900 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 8 ББМ и 12 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 172900 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3610 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6974 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2671 (+12) ед,
- РСЗО - 526 (+0) ед,
- средства ПВО - 278 (+1) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2239 (+0),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5518 (+11) ед,
- специальная техника - 291 (+3).
Как сообщалось, оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили на них более 60 атак противника.
При этом россиянам удалось немного продвинуться в Бахмуте Донецкой области, ВСУ точно поражают позиции оккупантов в их тылу.
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