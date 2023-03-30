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США решительно осуждают арест журналиста WSJ в России

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США, Четверг 30 марта 2023 19:51
США решительно осуждают арест журналиста WSJ в России Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США решительно осуждают арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы глубоко обеспокоены заявлением России о задержании журналиста, гражданина США. Наивысшим приоритетом Госдепа является безопасность граждан США за границей. Если вы гражданин США, которые проживает или путешествует в России, пожалуйста, немедленно покиньте ее", - призвал Блинкен.

Он также отметил, что Госдеп поддерживает контакты с Wall Street Journal после задержания журналиста.

"Каждый раз, когда гражданина США задерживают за границей, мы немедленно обращаемся в консульство и стремимся оказать всю должную поддержку. Мы решительно осуждаем продолжающиеся попытки Кремля запугивать, репрессировать и наказывать журналистов и представителей гражданского общества", - отметил госсеретарь.

В Администрации президента США Джо Байдена также заявили, что "глубоко озабочены" сообщениями о задержании Гершковича в России по обвинению в шпионаже.

"Официальные лица Белого дома и Государственного департамента общались с работодателем господина Гершковича, Wall Street Journal. Администрация также связалась с его семьей. Кроме того, Государственный департамент поддерживал прямую связь с российским правительством по этому поводу, включая активную работу над обеспечением консульского доступа к господину Гершковичу", - сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что США решительно осуждают задержание журналиста и считает подобные действия РФ неприемлемыми.

Напомним, сегодня Гершкович был задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Детальнее о событии читайте в материале РБК-Украина.

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