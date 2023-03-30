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Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской Лавры

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Украина, Четверг 30 марта 2023 19:48
Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской Лавры Фото: Кабмин вернул государству имущество Киево-Печерской Лавры (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 марта, Кабинет Министров Украины вернул все имущество Киево-Печерской Лавры под управление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре Украинской православной церкви зданий и сооружений", - сообщил Ткаченко.

Таким образом, управление имуществом Лавры снова перешло к государству.

"Ведь именно государство является владельцем этих объектов", - подчеркнул министр.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" не планирует продлевать аренду Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахам монастыря посоветовали покинуть монастырь до 29 марта.

В УПЦ МП пытались обжаловать решение властей и подали иск в Хозяйственный суд. В исковом заявлении говорится, что договор между заповедником и Лаврой действует и у УПЦ МП нет причин для выезда.

К тому же представители УПЦ МП до сих пор находятся на территории Киево-Печерской Лавры, хотя должны были уволить ее с 29 марта.

Однако суд отклонил иск УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра".

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