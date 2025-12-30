Россияне казнили бойцов ВСУ, а в РФ заявили об атаке дронов на резиденцию Путина: новости за 29 декабря

В России заявили, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина, президент Украины Владимир Зеленский считает заявления подготовкой к новым вражеским ударам.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 29 декабря - в материале РБК-Украина .

Оккупанты расстреляли обезоруженных украинских военнопленных в Покровском районе

27 декабря 2025 года во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района российские военные взяли в плен двух военнослужащих ВСУ, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций. Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных защитников. Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника. Донецкая областная прокуратура начала расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос СМИ.

Зеленский добавил, что обсудил с Трампом, что Украина будет иметь сильные гарантии.

В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом представителя ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что инцидент произошел 28 декабря в Пересыпском районе во время мероприятий по оповещению населения. Подозреваемый еще с ноября скрывался от правоохранителей. При задержании он оказал сопротивление, но полиции удалось задержать мужчину, добавляют в терцентре.

Если сейчас удары бы прекратились, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца, - Минэнерго

И.о. министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes сказал, что Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

На вопрос, если после окончания зимы обстрелы энергетики должны прекратиться, он ответил: "Скорее всего да".

В Киеве военный устроил ДТП: погибла женщина, дети - в больнице

По данным ГБР, 27 декабря на перекрестке улиц Заболотного и Ивана Сирко внедорожник под управлением военного на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет.

Пассажирка погибла на месте. Двух ее малолетних дочерей госпитализировали - угрозы жизни нет. Прокуроры открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 415 УКУ. Фигуранту грозит до 5 лет заключения. Следствие продолжается, решается вопрос о мере пресечения.

ВСУ назвали мифом заявления РФ о контроле над частью Константиновки

"Кремль снова пытается выдать желаемое за действительное и заявляет об "успехах" российской армии на поле боя. Однако ни один из этих тезисов не подтверждается фактами", - говорится в сообщении 19-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

Хотел обесточить Киев: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ

По данным следствия, фигурант шпионил за объектами Сил обороны по заказу пограничного комитета Беларуси, а также передавал россиянам координаты и техническое состояние энергообъектов после обстрелов.

В частности, агент вел наблюдение за одной из киевских ТЭЦ из окна собственной квартиры, а затем осуществлял доразведку непосредственно вблизи объекта. Собранные данные он передавал врагу для подготовки повторных атак, которые имели целью вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, обеспечивающие теплом жилые дома и социальную инфраструктуру столицы.

В Минразвития пока не начали подготовку к выборам или референдуму. Соответствующих приказов официальных не было - Кулеба

"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой никакой коммуникации официальной. То, что мы действительно делаем, мы получили письма, приглашения в рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательство к именно выборам. Об этом было сказано публично. Как министерство безусловно ответственное на направлении региональной политики, мы присоединились к этой рабочей группе. Других никаких коммуникаций нет", - заявил министр.

Эстония оценила возможность нападения России на страны НАТО

Гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин отметил, что страна-агрессор "изменила свое поведение" после реакций Запада на провокации. В частности, речь идет о повреждении кабелей в Балтийском море и беспилотниках в воздушном пространстве стран НАТО.

Розин убежден, что Россия "уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта".

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам за "нужное" голосование

Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов.

Для организации голосований участники группы присылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.

"Это ложь": Зеленский ответил на заявления Лаврова о нападении на резиденцию Путина

Зеленский добавил, что Россия хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах.

Он предупредил, что Россия готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Он также призвал США соответственно реагировать на российские угрозы.

Мирный план США не ограничивает Украину в мобилизации, - Сырский

У Сырского спросили, удовлетворяет ли Украину пункт мирного плана США о 800-тысячной армии в мирное время.

Генерал подчеркнул, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.

"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", - добавил Сырский.