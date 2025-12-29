Мирный план США не ограничивает Украину в мобилизации, - Сырский
Мирный план США не предусматривает для Украины каких-либо ограничений в вопросе мобилизации. При этом 800-тысячной армии в мирное время будет достаточно.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "24 каналу" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
У Сырского спросили, удовлетворяет ли Украину пункт мирного плана США о 800-тысячной армии в мирное время.
Генерал подчеркнул, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.
"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", - добавил Сырский.
Он уточнил, что изначально Украине предлагали сократить численность армии до 600 тысяч, но цифра в 800 тысяч "как раз удовлетворяет страну".
Мирный план США
Напомним, первоначально американский мирный план содержал 28 пунктов. Согласно той информации, которую публиковали западные СМИ, численность украинской армии хотели ограничить до 600 тысяч.
Уже 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мирный план предусматривает, что численность украинской армии сохранится на текущем уровне - 800 тысяч воинов.
Вчера, 28 декабря, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский отметил, что гарантии безопасности от Америки были согласованы полностью.
18 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Европа и США разработали для Украины детальный план гарантий безопасности. Он предусматривает, что "первой линией послевоенного сдерживания" будет украинская армия.