Мирный план США не ограничивает Украину в мобилизации, - Сырский

Мирный план США не предусматривает для Украины каких-либо ограничений в вопросе мобилизации. При этом 800-тысячной армии в мирное время будет достаточно.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью " 24 каналу " заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

У Сырского спросили, удовлетворяет ли Украину пункт мирного плана США о 800-тысячной армии в мирное время.

Генерал подчеркнул, что такая цифра действительно гарантирует, что Украина даст отпор в случае повторной вооруженной агрессии России.

"Также эта цифра гарантирует плановый процесс мобилизации. То есть, нас не ограничивают в мобилизации. Все наши мобилизационные характеристики и способности сохраняются", - добавил Сырский.

Он уточнил, что изначально Украине предлагали сократить численность армии до 600 тысяч, но цифра в 800 тысяч "как раз удовлетворяет страну".