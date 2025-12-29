Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, которые продавали голоса в Верховной Раде. В группу входили нардепы от "Слуги народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным РБК-Украина, речь о следующих народных депутатах:

Евгений Пивоваров;

Игоре Негулевском;

Ольга Савченко;

Юрий Кисель;

Михаил Лаба.

Евгений Пивоваров

Народный депутат IX созыва от "Слуги народа", избранный в Харьковской области. Член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. До политики работал в сфере образования, доктор технических наук, основатель собственного благотворительного фонда.

22 июля 2025 года Евгений Пивоваров проголосовал за законопроект №12414, который поставил НАБУ и САП в зависимость от Генерального прокурора. Документ вызвал широкую критику, поскольку фактически нивелировал независимость антикоррупционных органов.

Ранее Пивоваров поддержал градостроительную реформу №5655, которую общественность считала выгодной застройщикам и ограничивающей участие общин в восстановлении. Закон так и не вступил в силу из-за общественного сопротивления. В 2023 году его также упоминали среди нардепов, которые во время войны приобрели элитные авто.



Игорь Негулевский

Нардеп IX созыва от "Слуги народа" с Николаевщины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, возглавляет профильный подкомитет. Бизнесмен, основатель и руководитель гранитного карьера.

Игорь Негулевский также голосовал за законопроект №12414, который ограничил автономию НАБУ и САП. Ранее он поддержал градостроительную реформу №5655, вызвавшую резонанс и критику со стороны экспертной среды.

Несмотря на значительное состояние, Негулевский получал почти максимальные компенсации за аренду жилья из бюджета. Отдельное внимание привлек его пост в соцсетях об обустройстве госпиталя в Баштанке - через несколько дней после этого объект был разрушен обстрелом.

Ольга Савченко

22 июля 2025 года Ольга Савченко проголосовала за законопроект №12414 о подчинении антикоррупционных органов Генпрокуратуре. Ее позиция вызвала дискуссии, учитывая работу в правоохранительном блоке парламента.

В Верховной Раде является заместителем председателя фракции "Слуга народа", ранее работала в Комитете по вопросам регламента, а с 2022 года - в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Была доверенным лицом Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года.

По специальности юрист, имеет образование в сфере финансов и права. До политической карьеры работала в частной компании. Родилась в Киевской области, политически активна с начала 2010-х годов.



Михаил Лаба

Михаил Лаба поддержал законопроект №12414, а также ранее проголосовал за градостроительную реформу №5655, которая так и не была подписана из-за общественного резонанса и критики.

Народный депутат IX созыва от "Слуги народа", член бюджетного комитета. Имеет значительный опыт в местном самоуправлении - много лет возглавлял Невицкую общину и работал в районных советах.

Также является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления, основал ряд общественных организаций. Политическую деятельность начал еще в конце 1990-х годов.



Юрий Кисель

Юрий Кисель родился 28 февраля 1963 года в Кривом Роге. Имеет инженерное образование - окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Долгое время работал в строительной отрасли, в частности возглавлял производственные цеха предприятия "Кривбассбудиндустрия", был директором и совладельцем коммерческих компаний.

В политику Кисиль пришел в 2019 году, став народным депутатом от партии "Слуга народа" (№43 в списке). В Верховной Раде занимает должность заместителя председателя фракции и возглавляет Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Также привлечен к развитию межпарламентских связей с рядом стран.

