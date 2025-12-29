ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 21:39
UA EN RU
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках Иллюстративное фото: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

НАБУ и САП в ходе спецоперации под прикрытием разоблачили группу народных депутатов, которые продавали голоса в Верховной Раде. В группу входили нардепы от "Слуги народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным РБК-Украина, речь о следующих народных депутатах:

  • Евгений Пивоваров;
  • Игоре Негулевском;
  • Ольга Савченко;
  • Юрий Кисель;
  • Михаил Лаба.

Евгений Пивоваров

Народный депутат IX созыва от "Слуги народа", избранный в Харьковской области. Член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ. До политики работал в сфере образования, доктор технических наук, основатель собственного благотворительного фонда.

22 июля 2025 года Евгений Пивоваров проголосовал за законопроект №12414, который поставил НАБУ и САП в зависимость от Генерального прокурора. Документ вызвал широкую критику, поскольку фактически нивелировал независимость антикоррупционных органов.

Ранее Пивоваров поддержал градостроительную реформу №5655, которую общественность считала выгодной застройщикам и ограничивающей участие общин в восстановлении. Закон так и не вступил в силу из-за общественного сопротивления. В 2023 году его также упоминали среди нардепов, которые во время войны приобрели элитные авто.
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

Игорь Негулевский

Нардеп IX созыва от "Слуги народа" с Николаевщины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, возглавляет профильный подкомитет. Бизнесмен, основатель и руководитель гранитного карьера.

Игорь Негулевский также голосовал за законопроект №12414, который ограничил автономию НАБУ и САП. Ранее он поддержал градостроительную реформу №5655, вызвавшую резонанс и критику со стороны экспертной среды.

Несмотря на значительное состояние, Негулевский получал почти максимальные компенсации за аренду жилья из бюджета. Отдельное внимание привлек его пост в соцсетях об обустройстве госпиталя в Баштанке - через несколько дней после этого объект был разрушен обстрелом.

Ольга Савченко

22 июля 2025 года Ольга Савченко проголосовала за законопроект №12414 о подчинении антикоррупционных органов Генпрокуратуре. Ее позиция вызвала дискуссии, учитывая работу в правоохранительном блоке парламента.

В Верховной Раде является заместителем председателя фракции "Слуга народа", ранее работала в Комитете по вопросам регламента, а с 2022 года - в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Была доверенным лицом Владимира Зеленского во время президентских выборов 2019 года.

По специальности юрист, имеет образование в сфере финансов и права. До политической карьеры работала в частной компании. Родилась в Киевской области, политически активна с начала 2010-х годов.
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

Михаил Лаба

Михаил Лаба поддержал законопроект №12414, а также ранее проголосовал за градостроительную реформу №5655, которая так и не была подписана из-за общественного резонанса и критики.

Народный депутат IX созыва от "Слуги народа", член бюджетного комитета. Имеет значительный опыт в местном самоуправлении - много лет возглавлял Невицкую общину и работал в районных советах.

Также является президентом Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления, основал ряд общественных организаций. Политическую деятельность начал еще в конце 1990-х годов.
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

Юрий Кисель

Юрий Кисель родился 28 февраля 1963 года в Кривом Роге. Имеет инженерное образование - окончил Криворожский горнорудный институт по специальности "промышленное и гражданское строительство". Долгое время работал в строительной отрасли, в частности возглавлял производственные цеха предприятия "Кривбассбудиндустрия", был директором и совладельцем коммерческих компаний.

В политику Кисиль пришел в 2019 году, став народным депутатом от партии "Слуга народа" (№43 в списке). В Верховной Раде занимает должность заместителя председателя фракции и возглавляет Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Также привлечен к развитию межпарламентских связей с рядом стран.
Продажа голосов в Раде: стало известно, кого из нардепов разоблачило НАБУ на взятках

Обыски НАБУ в Раде

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Операцию правоохранители провели под прикрытием.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре отметили, что группировка действовала системно, а следствием задокументировано регулярное получение неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде.

Впоследствии в НАБУ заявили о препятствовании детективам со стороны сотрудников Управления государственной охраны во время проведения следственных действий в парламентских комитетах. В УГО взамен заверили, что действовали в рамках закона, осуществляя стандартные проверки лиц и транспорта на въездах в правительственный квартал.

В Управлении госохраны уточнили, что во время одной из проверок были осмотрены лица, привлеченные детективами НАБУ в качестве понятых, после чего им разрешили проезд.

Отдельно появлялась информация о якобы проведении обысков у народного депутата Юрия Корявченкова ("Юзика"), однако в НАБУ и САП эти сообщения опровергли, отметив, что никаких следственных действий в отношении него пока не осуществляется.

Уже сегодня стало известно, что НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение народными депутатами неправомерной выгоды за "нужные" голосования.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Коррупция Взятка Верховная рада Слуга народа
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну