Россияне расстреляли двух пленных бойцов ВСУ в Донецкой области
В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
Как сообщает Донецкая областная прокуратура, преступление произошло 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово. По данным следствия, представители вооруженных сил РФ захватили в плен двух украинских военнослужащих, которые выполняли боевую задачу на одной из позиций.
Оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из пленных частично раздеться, после чего расстреляли обоих обезоруженных военных. После убийства захватчики сняли одежду со второго погибшего защитника.
"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечают в прокуратуре.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - военное преступление, повлекшее гибель человека.
Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Другие военные преступления россиян
Российские войска систематически нарушают нормы международного гуманитарного права, совершая военные преступления на территории Украины.
В частности, 19 ноября в Покровском районе Донецкой области вблизи поселка Котлино оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных. Защитники были разоружены и лежали на земле лицом вниз, когда один из российских военных открыл по ним прицельный огонь из автомата.
Подобные преступления зафиксированы и в Запорожской области. 15 ноября в окрестностях Затишья захватчики убили двух украинских воинов, а 16 ноября на Гуляйпольском направлении российские силы снова совершили расстрел пленных. Еще один такой случай произошел 14 ноября, когда оккупанты казнили трех захваченных украинских бойцов.