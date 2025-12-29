ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

В Одессе задержали мужчину, который ранил ножом представителя ТЦК

Понедельник 29 декабря 2025 12:37
в Одессе задержали мужчину, который ранил ножом представителя ТЦК
Автор: Наталья Кава

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в Одесском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел 28 декабря во время проведения мероприятий по оповещению населения в Пересипском районе города. Представители ТЦК и СП совместно с работниками Национальной полиции идентифицировали гражданина, который, по данным следствия, в начале ноября нанес военнослужащему ТЦК проникающее ножевое ранение во время выполнения им служебных обязанностей.

После нападения подозреваемый длительное время скрывался от правоохранительных органов. Во время задержания мужчина пытался убежать и оказывал активное физическое сопротивление, однако благодаря слаженным действиям правоохранителей и привлечению дополнительного наряда полиции его удалось задержать.

Злоумышленника доставили в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных и процессуальных действий.

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что нападение на военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и каждый подобный случай получит надлежащую правовую оценку.

"Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны осознавать: ответственность является неотвратимой независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления", - отметили в ТЦК.

В последние дни в Украине зафиксировано несколько нападений на группы оповещения территориальных центров комплектования. В частности, 24 декабря в Ровенской области во время выполнения служебных задач было совершено нападение на представителей Сарненского районного ТЦК и СП, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Ранее во Львове мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудников ТЦК во время выполнения ими служебных обязанностей. Один из военных получил ножевое ранение и впоследствии скончался в больнице.

Кроме того, днем 25 декабря в Днепре неизвестный ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

