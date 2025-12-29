Выборы и референдум: что говорят о подготовке в Минразвития общин

Минразвития общин и территорий не начинало подготовку к выборам или референдуму, а лишь присоединилось к работе над будущими изменениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По словам Кулебы, министерство не проводит никакой работы, связанной с подготовкой избирательных участков, ведь никаких официальных приказов или поручений по подготовке избирательной инфраструктуры пока не принимали.

Также не было никакой официальной коммуникации о начале таких процессов.

"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой никакой официальной коммуникации", - заявил Кулеба.

В то же время Кулеба подтвердил, что министерство получило приглашение присоединиться к работе над будущими законодательными изменениями в сфере выборов. Речь идет об участии в рабочей группе, которая будет нарабатывать соответствующие законодательные решения.

"Мы получили письма и приглашения в рабочую группу, которая будет готовить законодательство именно по выборам. Об этом говорили публично. Как министерство, ответственное за региональную политику, мы присоединились к этой работе", - заявил он.

Министр подчеркнул, что кроме участия в рабочей группе, никаких других действий или коммуникаций, связанных с выборами или референдумом, пока нет.

Таким образом, Минразвития общин и территорий не ведет практической подготовки к избирательному процессу, а лишь участвует в профессиональном обсуждении законодательных вопросов на будущее.