Выборы и референдум: что говорят о подготовке в Минразвития общин
Минразвития общин и территорий не начинало подготовку к выборам или референдуму, а лишь присоединилось к работе над будущими изменениями избирательного законодательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы на пресс-конференции по итогам 2025 года.
По словам Кулебы, министерство не проводит никакой работы, связанной с подготовкой избирательных участков, ведь никаких официальных приказов или поручений по подготовке избирательной инфраструктуры пока не принимали.
Также не было никакой официальной коммуникации о начале таких процессов.
"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой никакой официальной коммуникации", - заявил Кулеба.
В то же время Кулеба подтвердил, что министерство получило приглашение присоединиться к работе над будущими законодательными изменениями в сфере выборов. Речь идет об участии в рабочей группе, которая будет нарабатывать соответствующие законодательные решения.
"Мы получили письма и приглашения в рабочую группу, которая будет готовить законодательство именно по выборам. Об этом говорили публично. Как министерство, ответственное за региональную политику, мы присоединились к этой работе", - заявил он.
Министр подчеркнул, что кроме участия в рабочей группе, никаких других действий или коммуникаций, связанных с выборами или референдумом, пока нет.
Таким образом, Минразвития общин и территорий не ведет практической подготовки к избирательному процессу, а лишь участвует в профессиональном обсуждении законодательных вопросов на будущее.
Выборы в Украине
В последнее время Россия активно продвигает тему выборов в Украине как инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского и западных партнеров. Это включает подачу месседжей о "нелегитимности" украинской власти, если выборы не состоятся по российским условиям.
Так, в драфте мирного плана есть 18-й пункт, который предусматривает, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.
При этом российское руководство добивается, чтобы украинцы, которые находятся в России или на оккупированных территориях, тоже имели возможность голосовать на выборах Украины, если они состоятся.
