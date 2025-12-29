ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Выборы и референдум: что говорят о подготовке в Минразвития общин

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 17:44
UA EN RU
Выборы и референдум: что говорят о подготовке в Минразвития общин Фото: министр развития общин и территорий Алексей Кулеба (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Минразвития общин и территорий не начинало подготовку к выборам или референдуму, а лишь присоединилось к работе над будущими изменениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По словам Кулебы, министерство не проводит никакой работы, связанной с подготовкой избирательных участков, ведь никаких официальных приказов или поручений по подготовке избирательной инфраструктуры пока не принимали.

Также не было никакой официальной коммуникации о начале таких процессов.

"Что касается подготовки участков, мы точно не ведем такую работу, не было такой никакой официальной коммуникации", - заявил Кулеба.

В то же время Кулеба подтвердил, что министерство получило приглашение присоединиться к работе над будущими законодательными изменениями в сфере выборов. Речь идет об участии в рабочей группе, которая будет нарабатывать соответствующие законодательные решения.

"Мы получили письма и приглашения в рабочую группу, которая будет готовить законодательство именно по выборам. Об этом говорили публично. Как министерство, ответственное за региональную политику, мы присоединились к этой работе", - заявил он.

Министр подчеркнул, что кроме участия в рабочей группе, никаких других действий или коммуникаций, связанных с выборами или референдумом, пока нет.

Таким образом, Минразвития общин и территорий не ведет практической подготовки к избирательному процессу, а лишь участвует в профессиональном обсуждении законодательных вопросов на будущее.

Выборы в Украине

В последнее время Россия активно продвигает тему выборов в Украине как инструмент давления на президента Украины Владимира Зеленского и западных партнеров. Это включает подачу месседжей о "нелегитимности" украинской власти, если выборы не состоятся по российским условиям.

Так, в драфте мирного плана есть 18-й пункт, который предусматривает, что Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения.

При этом российское руководство добивается, чтобы украинцы, которые находятся в России или на оккупированных территориях, тоже имели возможность голосовать на выборах Украины, если они состоятся.

Больше об этом - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы в Украине
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну