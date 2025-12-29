ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

РФ говорит об ударе по резиденции Путина: Зеленский считает это подготовкой атаки на Киев

Понедельник 29 декабря 2025 17:57
UA EN RU
РФ говорит об ударе по резиденции Путина: Зеленский считает это подготовкой атаки на Киев Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что это подготовка к новым вражеским ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и заявление Владимира Зеленского в Facebook.

Лавров заявил, что Украина якобы ударила дронами по государственной резиденции Путина в Новгородской области.

"Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - подчеркнул он.

Лавров добавил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса после якобы атаки ВСУ на госрезиденцию диктатора.

Очередная ложь россиян

В ответ Зеленский назвал заявление Лаврова "очередной ложью" РФ. Он подчеркнул, что россияне ищут повода для того, чтобы нанести удар по государственным зданиям в Киеве.

"Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, которые очевидно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой Президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир", - отметил он.

Зеленский также назвал заявление россиян об ударе по резиденции Путина "фейковой историей" для оправдания дальнейших атак по Украине, в частности Киеву. Кроме того, добавил лидер Украины, россиянам это необходимо для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны.

"Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию Кабинета Министров Украины. Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, источник в команде Зеленского сообщил РБК-Украина о том, что разговор украинского лидера с российским диктатором пока не обсуждается. В то же время источник подчеркнул, что Украина всегда готова к нему.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Лавров
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну