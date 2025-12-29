РФ говорит об ударе по резиденции Путина: Зеленский считает это подготовкой атаки на Киев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что это подготовка к новым вражеским ударам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и заявление Владимира Зеленского в Facebook .

Лавров заявил, что Украина якобы ударила дронами по государственной резиденции Путина в Новгородской области.

"Переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма. Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - подчеркнул он.

Лавров добавил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса после якобы атаки ВСУ на госрезиденцию диктатора.

Очередная ложь россиян

В ответ Зеленский назвал заявление Лаврова "очередной ложью" РФ. Он подчеркнул, что россияне ищут повода для того, чтобы нанести удар по государственным зданиям в Киеве.

"Сейчас прозвучали очень опасные заявления из России, которые очевидно направлены на срыв всех достижений нашей совместной работы с командой Президента Трампа. Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир", - отметил он.

Зеленский также назвал заявление россиян об ударе по резиденции Путина "фейковой историей" для оправдания дальнейших атак по Украине, в частности Киеву. Кроме того, добавил лидер Украины, россиянам это необходимо для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны.

"Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности по зданию Кабинета Министров Украины. Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает", - подчеркнул Зеленский.