ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

Понедельник 29 декабря 2025 10:47
UA EN RU
Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы СМИ.

"Мы проговорили командами. Вчера утвердили с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно - это не навсегда, в документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он поднял вопрос о более долгом сроке гарантий.

"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать, - добавил глава государства.

Встреча Трампа и Зеленского и гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этого оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США на все сто.

По данным СМИ, Трамп готов утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс США.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции решительных".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Зеленского и Трампа Война в Украине Гарантии безопасности мирный план США
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну