Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

"Мы проговорили командами. Вчера утвердили с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно - это не навсегда, в документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он поднял вопрос о более долгом сроке гарантий.

"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать, - добавил глава государства.