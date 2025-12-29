ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Хотел обесточить Киев: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 16:20
UA EN RU
Хотел обесточить Киев: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ Иллюстративное фото: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси (facebook com SecurSerUkraine ()
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента, который одновременно работал на спецслужбы России и Беларуси и корректировал удары по столичным теплоэлектроцентралям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, фигурант шпионил за объектами Сил обороны по заказу пограничного комитета Беларуси, а также передавал россиянам координаты и техническое состояние энергообъектов после обстрелов.

В частности, агент вел наблюдение за одной из киевских ТЭЦ из окна собственной квартиры, а затем осуществлял доразведку непосредственно вблизи объекта. Собранные данные он передавал врагу для подготовки повторных атак, которые имели целью вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, обеспечивающие теплом жилые дома и социальную инфраструктуру столицы.

Фото: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ (t.me/SBUkr)

В случае успешного выполнения задач агент рассчитывал на "эвакуацию" за границу и заранее подготовил тактический рюкзак для нелегального пересечения границы Украины. Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили его деятельность, задержали по месту жительства и приняли меры для обеспечения безопасности потенциальных целей.

Задержанным оказался местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с прокремлевским контентом. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что военная контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в рядах Сил обороны Украины, который помогал российским войскам корректировать ракетно-дронные удары по украинским объектам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины ТЭЦ Беларусь Российская Федерация
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну