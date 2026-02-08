Ночной обстрел Херсона: россияне ударили из РСЗО по жилым кварталам, есть раненые

Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА в соцсетях.

Под массированным ударом из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оказался Корабельный район города.

Взрывы прогремели около полуночи, когда большинство жителей уже находились в собственных домах.

"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона", - говорится в официальном сообщении.

В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины:

86-летняя и 44-летняя херсонки: госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы (контузии), вызванные мощными взрывами.

76-летняя женщина: получила помощь от медиков непосредственно на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Отметим, что обстрелы жилых массивов Херсона с левого берега Днепра остаются ежедневной угрозой.

Сейчас на местах "прилетов" работают экстренные службы, документируя очередные военные преступления РФ против мирных украинцев.

Местные власти призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности во время ночных обстрелов.