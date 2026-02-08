Ночной обстрел Херсона: россияне ударили из РСЗО по жилым кварталам, есть раненые
Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА в соцсетях.
Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине
Под массированным ударом из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оказался Корабельный район города.
Взрывы прогремели около полуночи, когда большинство жителей уже находились в собственных домах.
"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона", - говорится в официальном сообщении.
В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины:
-
86-летняя и 44-летняя херсонки: госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы (контузии), вызванные мощными взрывами.
-
76-летняя женщина: получила помощь от медиков непосредственно на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.
Отметим, что обстрелы жилых массивов Херсона с левого берега Днепра остаются ежедневной угрозой.
Сейчас на местах "прилетов" работают экстренные службы, документируя очередные военные преступления РФ против мирных украинцев.
Местные власти призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности во время ночных обстрелов.
Атака по Украине в ночь на 7 февраля
Напомним, что в ночь на 7 февраля российские войска осуществили мощную воздушную атаку, соединив запуск ракет и беспилотников.
По данным официальных заявлений, по Украине было выпущено более 400 ударных дронов и около 40 ракет различных типов. Основным фокусом стали объекты энергетической инфраструктуры. При этом россияне изменили логику ударов по энергетике Украины.