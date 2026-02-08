ua en ru
Ночной обстрел Херсона: россияне ударили из РСЗО по жилым кварталам, есть раненые

Херсон, Воскресенье 08 февраля 2026 03:46
Ночной обстрел Херсона: россияне ударили из РСЗО по жилым кварталам, есть раненые Иллюстративное фото: спасение людей после удара (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА в соцсетях.

Читайте также: Целью были линии 750 кВ и ТЭС, есть раненые и разрушения: последствия ночной атаки РФ по Украине

Под массированным ударом из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оказался Корабельный район города.

Взрывы прогремели около полуночи, когда большинство жителей уже находились в собственных домах.

"Ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район Херсона", - говорится в официальном сообщении.

В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины:

  • 86-летняя и 44-летняя херсонки: госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы (контузии), вызванные мощными взрывами.

  • 76-летняя женщина: получила помощь от медиков непосредственно на месте происшествия. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Отметим, что обстрелы жилых массивов Херсона с левого берега Днепра остаются ежедневной угрозой.

Сейчас на местах "прилетов" работают экстренные службы, документируя очередные военные преступления РФ против мирных украинцев.

Местные власти призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности во время ночных обстрелов.

Атака по Украине в ночь на 7 февраля

Напомним, что в ночь на 7 февраля российские войска осуществили мощную воздушную атаку, соединив запуск ракет и беспилотников.

По данным официальных заявлений, по Украине было выпущено более 400 ударных дронов и около 40 ракет различных типов. Основным фокусом стали объекты энергетической инфраструктуры. При этом россияне изменили логику ударов по энергетике Украины.

