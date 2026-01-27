ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ ударила по объекту "Нафтогаза" на Львовщине

Львовская область, Вторник 27 января 2026 15:20
UA EN RU
РФ ударила по объекту "Нафтогаза" на Львовщине Фото: РФ ударила по объекту критической инфраструктуры на Львовщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Ульяненко

Утром во вторник, 27 января, РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" во Львовской области. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаза".

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", - рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.

Он отметил, что это уже пятнадцатый вражеский удар по объектам критической инфраструктуры "Нафтогаза" с начала января.

Обстрел Львовщины 27 января

Напомним, сегодня утром россияне ударили беспилотниками по объекту инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате атаки загорелись нефтепродукты, из-за чего над городом распространился густой дым и ощущался резкий запах.

Местные власти призвали жителей закрыть окна и двери, а также ограничить передвижение по улицам.

После атаки в городе состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. По ее результатам было решено прекратить учебный процесс в школах 27-28 января и перевести учебные заведения на дистанционное обучение. Также планируют создать дежурные группы в детсадах.

Кроме того, в селе Смильное, что входит в Бродовскую общину, специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе.

Отмечается, что качество воздуха ухудшилось из-за атаки вражеского беспилотника. Сейчас ситуация является контролируемой, радиационный фон находится в норме.

Гражданам с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой систем рекомендуют оставаться дома или выходить на улицу в маске. Кроме того, местным жителям советуют временно воздержаться от проветривания помещений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Львовская область Война в Украине
Новости
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области во время задержания убийцы погибли четверо полицейских
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин