РФ ударила по объекту "Нафтогаза" на Львовщине

Утром во вторник, 27 января, РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" во Львовской области. В результате обстрела возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Нафтогаза".

Он отметил, что это уже пятнадцатый вражеский удар по объектам критической инфраструктуры "Нафтогаза" с начала января.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустили загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", - рассказал глава правления компании Сергей Корецкий.

Обстрел Львовщины 27 января

Напомним, сегодня утром россияне ударили беспилотниками по объекту инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате атаки загорелись нефтепродукты, из-за чего над городом распространился густой дым и ощущался резкий запах.

Местные власти призвали жителей закрыть окна и двери, а также ограничить передвижение по улицам.

После атаки в городе состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС. По ее результатам было решено прекратить учебный процесс в школах 27-28 января и перевести учебные заведения на дистанционное обучение. Также планируют создать дежурные группы в детсадах.

Кроме того, в селе Смильное, что входит в Бродовскую общину, специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в воздухе.

Отмечается, что качество воздуха ухудшилось из-за атаки вражеского беспилотника. Сейчас ситуация является контролируемой, радиационный фон находится в норме.

Гражданам с хроническими заболеваниями дыхательной или сердечно-сосудистой систем рекомендуют оставаться дома или выходить на улицу в маске. Кроме того, местным жителям советуют временно воздержаться от проветривания помещений.