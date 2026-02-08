ua en ru
Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

Воскресенье 08 февраля 2026 08:58
Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 69 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 7 февраля до утра 8 февраля россияне атаковали 101 ударным дроном типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово - Рф. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", -ьпредупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из реактивных систем залпового огня (РСЗО) оказался Корабельный район города.

В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.

На рассвете 8 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.

Также Запорожская область пережила одну из самых интенсивных атак беспилотниками за последнее время.

