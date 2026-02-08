ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ночью ударили по железной дороге на Черниговщине: отменен ряд рейсов

Черниговская область, Воскресенье 08 февраля 2026 10:33
UA EN RU
Россияне ночью ударили по железной дороге на Черниговщине: отменен ряд рейсов Фото: россияне ночью ударили по железнодорожной инфраструктуре на Черниговщине (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 8 февраля атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим отменен ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Читайте также: "Укрзализныця" срочно отменяет два поезда на 8 февраля

В компании сообщили, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения: сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.

Из-за обесточивания задерживались поезда №66 Киев - Сумы и №114 Ужгород - Харьков. Оба уже фактически наверстали отставание.

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск в Харьковской области и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд там обеспечивают автобусы.

А в Запорожской области действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.

Напомним, в одном из приграничных регионов Украины временно меняется схема пассажирских перевозок. Корректировки связаны с мерами безопасности и затрагивают как железнодорожное, так и автобусное сообщение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Черниговская область Война в Украине Атака дронов Поезда
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ