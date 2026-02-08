Россияне ночью ударили по железной дороге на Черниговщине: отменен ряд рейсов

Российские войска ночью 8 февраля атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим отменен ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

В компании сообщили, что пригородное и региональное сообщение в Черниговской и Сумской областях претерпит временные изменения: сегодня не будут курсировать рейсы между Сновском и Бахмачем.

Из-за обесточивания задерживались поезда №66 Киев - Сумы и №114 Ужгород - Харьков. Оба уже фактически наверстали отставание.

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск в Харьковской области и в дальнейшем относится к зонам повышенного риска. Проезд там обеспечивают автобусы.

А в Запорожской области действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью с возможностью как проезда поездами, так и применения автобусных трансферов. Пассажиров просят внимательно слушать инструкции поездных бригад и вокзальных стюардов.