Войска РФ атаковали спальный район Краматорска: есть жертвы и разрушения

На рассвете российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы, специалисты устанавливают окончательные последствия обстрела и масштабы разрушений.

Также повреждены по меньшей мере семь многоэтажных домов.

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

По информации начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, около 05:00 российские войска ударили по одному из спальных районов города.

Удары по Краматорску

В сентябре прошлого года российские войска нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по центру Краматорска. В результате атаки пострадали 19 человек, повреждены 35 многоэтажных домов, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.

Также оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации пожара, а также третий раз за неделю обстреляли ветровую электроустановку вблизи города.

Российские войска активно используют беспилотники для ударов по Краматорску и прилегающим районам. В частности, 24 октября они пытались атаковать дронами пассажирский поезд, однако безрезультатно.

23 октября в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин - их автомобиль был намеренно поражен российским беспилотником.

Кроме того, вечером 11 января этого года оккупанты уничтожили городскую котельную, которая обеспечивала теплом один из микрорайонов, из-за чего управляющая компания была вынуждена сливать воду из теплосетей.