На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру
Во Львовской области утром 8 февраля раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Российские войска пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
Читайте также: Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ
"Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Благодаря нашим защитникам, ему это не удалось", - сообщил Козицкий.
По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают профильные службы.
Перед этим глава ОВА предупреждал что взрывы в области - это работа сил ПВО по вражеским беспилотникам.
А Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Львова.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.
Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из РСЗО оказался Корабельный район города. В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.
На рассвете 8 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.
Также Запорожская область пережила одну из самых интенсивных атак беспилотниками за последнее время.