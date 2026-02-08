ua en ru
Вс, 08 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру

Львовская область, Воскресенье 08 февраля 2026 10:05
UA EN RU
На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру Фото: на Львовщине россияне пытались атаковать критическую инфраструктуру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области утром 8 февраля раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Российские войска пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Читайте также: Дроны летели с пяти направлений: в Воздушных силах рассказали детали ночной атаки РФ

"Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Благодаря нашим защитникам, ему это не удалось", - сообщил Козицкий.

По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают профильные службы.

Перед этим глава ОВА предупреждал что взрывы в области - это работа сил ПВО по вражеским беспилотникам.

А Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Львова.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 февраля Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 1 локации.

Поздно вечером 7 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали мирное население Херсона. Под массированным ударом из РСЗО оказался Корабельный район города. В результате вражеской атаки травмы различной степени тяжести получили три женщины.

На рассвете 8 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома.

Также Запорожская область пережила одну из самых интенсивных атак беспилотниками за последнее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Война в Украине Атака дронов
Новости
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ