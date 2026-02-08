На Львовщине раздавались взрывы: "Шахеды" атаковали критическую инфраструктуру

Во Львовской области утром 8 февраля раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Российские войска пытались атаковать объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время сегодняшней воздушной тревоги враг снова пытался атаковать объекты критической инфраструктуры во Львовской области. Благодаря нашим защитникам, ему это не удалось", - сообщил Козицкий.

По его словам, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На местах работают профильные службы.

Перед этим глава ОВА предупреждал что взрывы в области - это работа сил ПВО по вражеским беспилотникам.

А Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Львова.