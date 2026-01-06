РФ волнует только территория: РБК-Украина выяснило позицию Москвы по мирным переговорам

Вопрос контроля над оккупированными территориями остается ключевым для россиян в контексте мирных переговоров.

"Фактически, россиян волнует только территория, об этом сейчас идут ключевые разговоры", - рассказал собеседник.

Вместе с тем, поскольку на сегодняшних переговорах в Париже представители страны-агрессора не присутствуют, то главной темой разговоров стали гарантии безопасности, все их ключевые детали, добавил он.

Дискуссии на эту тему продолжатся и завтра.

Предыдущие заявления россиян

Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп провел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана.

Однако уже на следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы совершила атаку на резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, из-за этого переговорная позиция Москвы будет пересмотрена, а объекты и время ответного удара определят.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США предлагают создать в Донецкой области так называемую "свободную экономическую зону". Это предполагает вывод украинских военных из региона.

Он также подчеркнул, что на вопрос территорий должен отвечать народ Украины. Такой ответ может быть "в формате выборов или референдума".