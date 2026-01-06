Германия впервые согласилась помочь следить за прекращением огня в Украине

Как передает РБК-Украина , об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что Берлин не взял на себя обязательства отправить войска в Украину, в отличие от Великобритании и Франции, но может принять участие в обеспечении потенциального прекращения огня.

"Этот новый год начинается именно так, как закончился старый - с интенсивной мирной дипломатии для Украины", - добавил он.

Стоит отметить, что, по словам Мерца, в рамках гарантий безопасности необходимо сочетание двух подходов - размещение войск в Украине и размещение дополнительных войск в соседних с Украиной странах, которые могут быть задействованы в случае новой агрессии со стороны России.