ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп и Путин детально обсудили все 20 пунктов мирного плана

США, Понедельник 29 декабря 2025 10:55
UA EN RU
Трамп и Путин детально обсудили все 20 пунктов мирного плана Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп провел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, Трамп подтвердил, что проговорил документ пункт за пунктом и именно тот план, который ранее был согласован сторонами.

"Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я его за это поблагодарил, потому что важно, чтобы мы все были в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какой-то другой", - отметил Зеленский.

Он добавил, что американский лидер сообщил о готовности Путина, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.

"Для нас это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Нам важно, чтобы слова совпадали с действиями", - подчеркнул глава государства.

Зеленский воздержался от раскрытия деталей переговоров, подчеркнув, что ключевым остается практическое выполнение договоренностей, а не только заявления российской стороны.

Встреча Трампа и Зеленского 28 декабря

28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели почти двухчасовую встречу в резиденции Трампа во Флориде, после которой выступили перед журналистами. Во время переговоров стороны согласовывали спорные моменты так называемого "мирного плана", инициированного американской стороной.

На пресс-конференции Трамп заявил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, который стал одним из ключевых во время встречи. По его словам, окончательного решения пока нет, однако стороны приблизились к финальной договоренности.

Кроме того, президент США объявил о создании специальной рабочей группы по вопросам мирного урегулирования в Украине. При этом он уточнил, что эта структура будет работать во взаимодействии с российской стороной, а в ее состав войдут высокопоставленные американские политики.

Владимир Зеленский также впервые публично подвел итоги встречи. Он отметил, что гарантии безопасности согласованы полностью, а мирный план в целом готов на 90%. Открытыми остаются вопросы Донбасса и Запорожской АЭС. По ЗАЭС, Трамп заявил о якобы "значительном шаге навстречу" со стороны Путина.

О чем говорили на встрече Зеленский и Трамп и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры Перемирие России и Украины Дональд Трамп Встреча Зеленского и Трампа Владимир Путин
Новости
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Зеленский и Путин могут впервые созвониться за более чем 5 лет, - Fox News
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну