Трамп и Путин детально обсудили все 20 пунктов мирного плана
Президент США Дональд Трамп провел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого были детально обсуждены все 20 пунктов мирного плана.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский отвечая на вопросы журналистов.
По словам Зеленского, Трамп подтвердил, что проговорил документ пункт за пунктом и именно тот план, который ранее был согласован сторонами.
"Трамп мне сказал, что он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я его за это поблагодарил, потому что важно, чтобы мы все были в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какой-то другой", - отметил Зеленский.
Он добавил, что американский лидер сообщил о готовности Путина, однако украинская сторона относится к таким заявлениям осторожно.
"Для нас это не первый раз, когда Путин что-то говорит, а делает другие дела. Нам важно, чтобы слова совпадали с действиями", - подчеркнул глава государства.
Зеленский воздержался от раскрытия деталей переговоров, подчеркнув, что ключевым остается практическое выполнение договоренностей, а не только заявления российской стороны.
Встреча Трампа и Зеленского 28 декабря
28 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели почти двухчасовую встречу в резиденции Трампа во Флориде, после которой выступили перед журналистами. Во время переговоров стороны согласовывали спорные моменты так называемого "мирного плана", инициированного американской стороной.
На пресс-конференции Трамп заявил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, который стал одним из ключевых во время встречи. По его словам, окончательного решения пока нет, однако стороны приблизились к финальной договоренности.
Кроме того, президент США объявил о создании специальной рабочей группы по вопросам мирного урегулирования в Украине. При этом он уточнил, что эта структура будет работать во взаимодействии с российской стороной, а в ее состав войдут высокопоставленные американские политики.
Владимир Зеленский также впервые публично подвел итоги встречи. Он отметил, что гарантии безопасности согласованы полностью, а мирный план в целом готов на 90%. Открытыми остаются вопросы Донбасса и Запорожской АЭС. По ЗАЭС, Трамп заявил о якобы "значительном шаге навстречу" со стороны Путина.
