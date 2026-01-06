"Коалиция желающих", США и Украина согласовали шаги прекращения огня, - The Financial Times
"Коалиция желающих", США и Украина согласовали шаги прекращения огня. Вот только Россия еще не подтвердила готовность их выполнить.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает The Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, на переговорах в Париже представители Украины и США в рамках "Коалиции желающих" согласовали ряд шагов по реализации и обеспечению прекращения огня.
При этом пока неизвестно, согласится ли Россия на обсуждаемые условия.
Кстати, США готовы контролировать линию фактического прекращения огня с помощью современных технологий, таких как датчики, беспилотники и спутники. Кроме того, Вашингтон выразил поддержку предоставлению Украине гарантий, которые частично будут соответствовать положениям статьи 5 договора НАТО о коллективной обороне.
В то же время, как отметил корреспондент The Financial Times Джон Миллер, остаются серьезные вопросы относительно реальной готовности лидеров переходить от теоретических обещаний к обязательным обязательствам. Речь идет о развертывании войск, авиации или кораблей в случае необходимости, и о том, готовы ли эти вооруженные силы на практике противостоять России в случае нового вторжения.
Переговоры в Париже стали важным этапом в дипломатических усилиях по Украине: коалиция стремится не только прекратить боевые действия, но и создать систему гарантий, которая обеспечит устойчивость безопасности и защиту суверенитета Украины в случае новой агрессии.
Обсуждение "мирных инициатив"
В Германии считают, что прекращение огня в Украине возможно только при поддержке США и Европы, которые обеспечат гарантии безопасности и сохранения суверенитета страны.
Союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России. Эти положения заложены в проекте Парижского соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
В дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием широкого круга стран.