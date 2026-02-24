Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, если на время выборов война с Россией не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, если в ходе переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, тогда выборы вполне возможны.

"Пока что я нахожусь в пределах этого (первого президентского - ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны - ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если будет война и в дальнейшем - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду", - добавил глава государства.