Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок

Вторник 24 февраля 2026 13:14
Зеленский назвал условие, при котором точно пойдет на второй срок Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, если на время выборов война с Россией не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Всем, кто поднимает тему выборов, я говорю: смотрите, я готов немедленно. Обеспечьте нам безопасность для проведения выборов, обеспечьте нам прекращение огня на это время. Это все", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, если в ходе переговоров удастся обеспечить двухмесячное прекращение огня, тогда выборы вполне возможны.

"Пока что я нахожусь в пределах этого (первого президентского - ред.) срока, не по моей воле. Он просто растянулся (из-за войны - ред.). Я не знаю, буду ли идти на выборы. Если будет война и в дальнейшем - да, безусловно. Если будет мир, - не факт, что пойду", - добавил глава государства.

Выборы и второй срок Зеленского и его второй срок

Напомним, что в Украине начали активно обсуждать тему выборов. По данным Reuters, Киев и Вашингтон провели обсуждение о возможном заключении мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Кроме этого, на май якобы планируются выборы президента и референдум.

При этом ранее Зеленский заявил, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, он готов провести выборы президента. В то же время он считает, что Россия хочет его заменить.

Также сообщалось, что в ВР предлагают обязать кандидатов на послевоенных выборах декларировать сотрудничество с РФ с 2014 года и предусмотреть возможность отказа в регистрации за сокрытие таких фактов.

