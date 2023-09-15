Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна

Украина испытывает серьезные проблемы с аграрным экспортом. Есть большой риск, что, получив хороший урожай зерновых и другой с/х продукции, страна банально не сможет его продать в необходимых объемах.

Проблема в маршрутах, по которым аграрии вывозят свою продукцию за рубеж. "Зерновой коридор" с участием РФ не работает с середины лета, порты Дуная, которые в разы увеличили перевалку в этом году, под атаками россиян, а в ЕС решили дальше блокировать украинский с/х экспорт.

"Прогноз по урожаю пришлось несколько раз менять. Но из того, что аграрии планировали продать на экспорт, пока мы можем вывезти до 45%. Это значит, что у бизнеса не будет денег на следующую посевную кампанию и закупку всего необходимого: посевного материала, удобрений, топлива и т.д.", - рассказал РБК-Украина один из чиновников, знакомый с ситуацией по экспорту зерна.

По данным Нацбанка, потери от запрета экспорта в соседние страны, если они сохранятся до конца года, составят до 600 млн долларов. При этом в НБУ отметили, что украинским поставщикам якобы удалось найти альтернативные рынки сбыта и они смогут их использовать, если с 15 сентября запрет не будет снят.

Однако, по последней информации, оснований ожидать снятия запрета на импорт украинских товаров соседними странами, прежде всего, Польшей, и возобновления работы прежнего "зернового коридора", практически нет.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий уже заявил, что запрет будет продлен. Переговоры же о возобновлении "зернового коридора" зашли в тупик, и, по информации РБК-Украина, Киев уже не рассматривает этот вариант как перспективный. По крайней мере, в том виде, в котором соглашение действовало до середины июля.

Порты - цель россиян

Проблемы с экспортом зерна возникли с самого начала активных боевых действий со стороны России. Его поставки через Черное и Азовское моря были практически прекращены в феврале прошлого года. Порты Мариуполя, Скадовска, Бердянска и Херсона перешли под контроль захватчиков, и в мае прошлого года были закрыты приказом Мининфраструктуры.

Украина потеряла почти 90% экспорта сельхозпродукции, который шел морским путем. Как следствие, в мире возник дефицит зерна. Цены на него поднялись на 30%, развивающиеся страны, особенно Северной Африки и Ближнего Востока, столкнулись с угрозой голода. В ООН назвали ситуация “катастрофической” и призвали как можно скорее найти пути решения проблемы.

В июле 2022 года Украина и Россия подписали с ООН зерновое соглашение, которое позволило временно возобновить экспорт - на тот период в Украине скопилось для вывоза более 20 млн тонн зерна.

“Зерновой коридор” работал с перебоями, поскольку буквально с первых дней блокировался российской стороной. Украина тем временем увеличила экспорт зерна в страны Европы по суше и задействовала мощности украинских портов на Дунае.

Понимая, что дунайские порты отчасти стали решением проблемы для Украины, россияне с конца лета этого года начали их буквально уничтожать. Инфраструктура местных портов стала многократной целью российских беспилотников, обломки которых даже находили на территории Румынии.

Экономический урон Украины от блокады экспорта - важная для россиян цель, но не единственная. В Кремле, пытаясь уничтожить ключевой на данный момент для украинских аграриев речной маршрут, по сути, хотят создать условия, когда Украина будет вынуждена возить зерно только морем. И в таком случае Киев, ООН и западные партнеры Украины, по логике россиян, должны стать более сговорчивыми в вопросе "зернового коридора", и принять условия РФ для его возобновления.

Москва уже пыталась выторговать отмену санкций в ответ на открытие доступа украинского зерна на мировой рынок. В марте 2023 года РФ согласилась продлить сделку на 60 дней, однако заявила, что в дальнейшем экспорт будет зависеть от того, насколько будут выполнены ее требования.

РФ, в частности, добивалась увеличения экспорта своей сельхозпродукции, отмены санкций против Россельхозбанка, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Известно также о желании Кремля добиться отмены части санкций, которые касаются ограничений на поставки российской нефти в третьи страны через порты ЕС.

Условия России обсуждались на уровне руководства ООН, но не дали результатов. В середине июля РФ заявила о выходе из “зернового коридора”. С тех пор, по информации РБК-Украина, каких-то предметных предложений о продлении соглашения Украина от ООН или других посредников не получала.

В августе был открыт альтернативный путь для экспорта, без участия РФ. Он проходит в суверенных водах Украины, Болгарии, Румынии и Турции. По этому маршруту уже прошло несколько судов и Украина возлагает на него большие надежды. По сути, он может заменить провалившуюся “зерновую инициативу”, особенно в сочетании с увеличившимся экспортом зерна по суши. Объемы поставок по нему будут несколько меньше, чем по старому "коридору", но они станут более гарантированными, поскольку там не будет России. Сейчас поставки зерна по суше относительно небольшие из-за большой стоимости логистики.

Турецкая сторона пока изучает перспективу нового маршрута. “Предложение о работе ("зернового коридора" – ред.) без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли (с зерном – ред.) уже идут территориальными водами Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений. Это на самом деле рациональный путь", — заявил посол Украины в Турции Василий Боднар 7 сентября.

На сегодняшний день, по информации РБК-Украина, окончательного ответа Анкары еще нет. Но Украина надеется на позитивный результат, поскольку Турции выгодно участвовать в транзите украинского зерна, а переговоры Реджепа Эрдогана с Путиным по продлению прежней “зерновой инициативы” в начале сентября не дали результата.

Что же касается портов Дуная, они все еще будут задействованы, но, очевидно, не в тех объемах, как до атак последних недель. В Европе есть готовность работать и с этим маршрутом. В конце августа хорватская сторона подтвердила желание предоставлять порты Дуная и Адриатического моря для транспортировки украинского зерна.

“Украинское зерно уже пошло на экспорт из хорватских портов. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора”, - заявила вице-премьер-министр Юлия Свириденко. Детали транзита обсуждаются и с румынской стороной.

Торговые ограничения с соседями продлятся

Следствием увеличения поставок украинского зерна наземным транспортом стали торговые ограничения соседних с Украиной стран Европы - Польши, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Первой о необходимости запрета импорта товаров из Украины заговорила Польша весной текущего года. Варшава 15 апреля на 5 месяцев ввела эмбарго на украинскую пшеницу, кукурузу и масличные культуры. Вслед за ней такие же ограничения ввели Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия.

Причина в том, что из-за увеличения транзита часть украинских товаров оседало на внутренних рынках этих стран, что приводило к снижению цен для местных производителей. Это, в свою очередь, вело к убыткам фермеров тех стран. Отчасти ограничения со стороны Польши, которые были согласованы с Еврокомиссией, были применены из политических соображений - для получения большей поддержки правящей партии на выборах, которые пройдут в середине октября, заявляли еще в апреле прошлого года в Минагро Украины.

Но причина не только политическая. После увеличения потока транзитного зерна, оказалось что инфраструктура Польши не может справиться с перевалкой его на экспорт. Из-за увеличения транзита проявились проблемы по согласованности работы таможен обеих стран в плане обмена данными.

Кроме того, нужно учитывать и фактор польских бизнесменов, которые придерживали зерно в ожидании повышения цен. Но цены не выросли, а запасы зерна оставались довольно большими. К тому же добавилось зерно из Украины, которое осело в Польше из-за проблем с перевалкой.

“Я думаю, что на самом деле, тут речь больше о том, что есть злоупотребления недобросовестных бизнесменов, в том числе, и на территории Польши, которые иногда за бесценок покупают (зерно, - ред.) и выбрасывают на рынок Польши”, - заявил заместитель министра иностранных дел Анатолий Точинский.

По словам торгпреда Украины Тараса Качки, польские фермеры просто “забивали” хранилища зерном и хотели продать его после повышения цены.

“Поляки не хотят признать, что фермеры мечтали, что цены будут такие же огромные, как в 2022 году”, - заявил Качка. Цена на зерно, по его мнению, сейчас “проседает” из-за больших запасов на складах и поставок нового урожая, качество которого хуже из-за дождей.

“Но упорство Польши по поиску аргументов, чтобы продолжить запрет, искажает возможность продолжать дискуссию. Чтобы не говорили наши польские коллеги – у них есть много аргументов, которые искусственно подведены под необходимость запрета”, - сказал Качка.

Он отметил, что даже после запрета украинских товаров, цены на рынке Польши не изменились. “Если вы ввели запрет, а проблема не исчезла, значит проблема не в украинском товаре. Проблема не связана с коммерцией”, - отметил торгпред Украины. На самом деле вреда от украинских товаров на на польский рынок вообще нет, уверен Качка.

Варшава уже заявила, что независимо от позиции Еврокомиссии, запрет на экспорт украинской продукции будет продлен после 15 сентября. К тому же она хочет расширить список товаров - под эмбарго могут попасть замороженная клубника и малина.

Министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что Будапешт договорился об эмбарго украинского зерна с Румынией, Словакией и Болгарией. Но 14 сентября стало известно, что Болгария переоценила влияние украинского экспорта на внутренний рынок и решила не продлевать запрет, поскольку вреда не обнаружила. Румыния заявила лишь о планах увеличить транзит украинского зерна.

Если эмбарго будет продлено, то ЕС может субсидировать транзит украинского зерна в порты Балтии на уровне 30 евро за тонну. "Эти деньги – сумма в 600 млн евро - поступят из бюджета ЕС. Условием их выделения станет обязательство Украины найти получателя своих товаров в третьих странах" – заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

Несмотря на то, что введенный запрет нарушает соглашение о свободной торговле с ЕС, Украина все-таки не прибегла к ответным мерам. “Сейчас не время для торговых войн”, - сказал РБК-Украина один из чиновников экономического блока правительства.

Правительство не хочет обострять отношения с Польшей, которая оказывает мощную поддержку Украине в войне. “Тут есть очень важный политический контекст, потому что Польша - это дружественная страна которая является ближайшим партнером и союзником Украины”, - заявил вице-премьер-министр Ольга Стефанишина. Но при этом втягивание украинского аграрного сектора в политический процесс в Польше, при том, что Украина находится в состоянии войны - это “очень печальная история в этих экономических, политических и военных условиях”, отметила она.

Единственной ответной мерой Украины может стать обращение во Всемирную торговую организацию по поводу компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле. Этот шаг пообещали сделать в правительстве, если эмбарго со стороны соседних стран будет продлено после 15 сентября.