Продление запрета на импорт зерна в Польше: Украина обратится в арбитраж ВТО

Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) из-за того, что Польша решила продлить запрет на импорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Twitter .

Глава украинского правительства подчеркнул, что наша страна придерживается обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

По его словам, Украина не хотела и не хочет вредить польским фермерам и очень ценит поддержку от польского народа и польских семей.

"Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации убытков за нарушение норм Генерального соглашения по тарифам и торговле", - добавил Шмыгаль.

Арбитраж ВТО

Стоит заметить, что в арбитраж Всемирной торговой организации обращаются для того, чтобы урегулировать торговые споры.

К примеру, арбитраж может признать определенные торговые ограничения одной страны по отношению к другой такими, которые нарушают правила международной торговли.

Запрет на импорт зерна

Запрет на импорт украинского зерна Польша и еще четыре страны Евросоюза ввели в мае. Сначала это была инициатива на уровне отдельных государств, но потом ее утвердила Еврокомиссия.

Ограничения, которые ввела ЕК, действуют до 15 сентября, но сегодня, 12 сентября, стало известно, что Польша решила их продлить.

Все это происходит накануне парламентских выборов в Польше, которые состоятся 15 октября.