Почему Польша неожиданно запретила ввоз украинского зерна: объяснение Сольского

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Министр подтвердил, что решение о запрете ввоза зерна Варшава приняла без предупреждения украинской стороны. До этого стороны рассматривали только сокращение экспорта.

"Такие решения (о сокращение экспорта, - ред.) были наработаны, но, как вы видите, в пятницу вечером все поменялось и вылилось в решение, о котором мы все слышали (о запрете ввоза - ред.)", - уточнил Сольский.

По его словам, одной из причин такого решения была политическая мотивация.

"Очевидно, что есть определенный момент, который был причиной принятия такого решения. Думаю, каждый журналист знает, что в этом году должно произойти в Польше (выборы в парламент - ред.). Понятно, что это не могло не влиять на переговоры, которые проходили и проходят", - добавил министр.

Он также отбросил версию плохого качества украинского зерна. По словам Сольского, до сих пор наша страна не получала подобных жалоб.

В то же время чиновник допустил, что отдельные партии зерна в условиях проблем с поставками могут быть повреждены, но подобное в практике международных перевозок не редкость.

"90% примеров замечаний по качеству зерна было по одной основной причине - это простаивание (груза - ред.) неделями или месяцами", - уточнил министр.