Почему Польша неожиданно запретила ввоз украинского зерна: объяснение Сольского
В решении Польши прекратить ввоз зерна из Украины в одностороннем порядке присутствует политический подтекст.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Министр подтвердил, что решение о запрете ввоза зерна Варшава приняла без предупреждения украинской стороны. До этого стороны рассматривали только сокращение экспорта.
"Такие решения (о сокращение экспорта, - ред.) были наработаны, но, как вы видите, в пятницу вечером все поменялось и вылилось в решение, о котором мы все слышали (о запрете ввоза - ред.)", - уточнил Сольский.
По его словам, одной из причин такого решения была политическая мотивация.
"Очевидно, что есть определенный момент, который был причиной принятия такого решения. Думаю, каждый журналист знает, что в этом году должно произойти в Польше (выборы в парламент - ред.). Понятно, что это не могло не влиять на переговоры, которые проходили и проходят", - добавил министр.
Он также отбросил версию плохого качества украинского зерна. По словам Сольского, до сих пор наша страна не получала подобных жалоб.
В то же время чиновник допустил, что отдельные партии зерна в условиях проблем с поставками могут быть повреждены, но подобное в практике международных перевозок не редкость.
"90% примеров замечаний по качеству зерна было по одной основной причине - это простаивание (груза - ред.) неделями или месяцами", - уточнил министр.
Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Об этом объявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которая в последнее время начала терять популярность.
При этом вчера, 18 апреля, Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна. Но запрет на импорт остался в силе.
Более детально о том, чем Польше не угодило зерно из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.
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