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Польша продлила запрет на импорт украинского зерна

Вторник 12 сентября 2023 15:05
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Польша продлила запрет на импорт украинского зерна Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Польша продлила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Правительство защищает польских фермеров! Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!" - написал Моравецкий.

Реакция Украины

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что наше государство, несмотря на войну и блокирование портов Россией, придерживается своих обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС и по праву Всемирной торговой организации.

"У нас нет и не было намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГСТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле - ред.)", - написал он.

Запрет на импорт украинского зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке. При этом транзит таких грузов разрешен для экспорта в другие страны. Срок действия этого запрета должен был завершиться 15 сентября.

При этом в начале сентября Польша, Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинского зерна в эти страны до конца года.

Вчера Моравецкий заявил, что Польша не собирается снимать запрет по импорту агропродукции из Украины, несмотря на решение, которое примет Брюссель.

Добавим, что Украина и большинство европейских стран против продления эмбарго на импорт зерна.

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