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Нова хвиля кібератаки? Знову почалися перебої з доступом до сайтів держорганів

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Київ, Середа 16 лютого 2022 00:10
Нова хвиля кібератаки? Знову почалися перебої з доступом до сайтів держорганів Фото: у роботі державних сайтів спостерігається збій (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

В ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів виникли перебої. Цьому передувала масована кібератака на банки та сайти оборонних відомств.

РБК-Україна розповідає, в роботі яких сайтів спостерігаються проблеми.

Наразі у частини користувачів не відкриваються сайти:

  • Міністерства освіти і науки;
  • Держслужби з надзвичайних ситуацій;
  • Кабміну.

Також спостерігаються проблеми з доступом до сайту Офісу президенту, але він час від часу відновлює свою роботу. Проблеми виникають і в роботі сайтів Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби.

Ймовірно, на державні сайти ведеться DDoS-атака, тобто до них одночасно надходить така велика кількість запитів, що сайти не встигають обробити та перестають відповідати.

Що цьому передувало

Вдень 15 лютого виникли проблеми у роботі Приват24 та Ощад24/7, користувачі Ощадбанку також скаржилися на проблеми в роботі терміналів та банкоматів. Водночас перестали відповідати сайти Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

Як з'ясувалося на банки та сайти держорганів велася масована DDoS-атака. Під удар потрапили ще декілька банків, зокрема "Альфа Банк" та Монобанк, а також портал державних послуг "Дія". Однак кібератаку на "Дія" вдалося відбити, тому користувачі її не помітили.

Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті не виключав, що до кібератаки може бути причетна Росія. Крім того, під час кібератаки на "Дія" запити надходили з РФ та Китаю.

Нагадаємо, поліція вже порушила кримінальну справу за фактом кібератаки на банки та Міноборони.

А США запропонували Україні допомогти у розслідуванні цієї кібератаки.

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Російська Федерація Україна Кібератака
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