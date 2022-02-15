Макрон і Байден домовилися перевірити, чи відвела Росія війська від кордонів України

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову 15 лютого. Лідери домовилися перевірити заяви Росії про відведення своїх військ від кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News .

Байден і Макрон дійшли згоди про необхідність перевірити твердження Росії про те, що вона починає відводити свої війська від кордонів з Україною.

За даними видання, бесіда Байдена і Макрона тривала близько години. Президенти підкреслили важливість збереження координації дій щодо Росії на тлі існуючих загроз безпеці.

Нагадаємо, 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йшлося про військові округи, які межують з Україною.

Зазначимо, за даними Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Росія стягнула до українського кордону близько 120 тисяч військових.