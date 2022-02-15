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Поліція відкрила кримінальне провадження через кібератаки на українські інтернет-ресурси

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 22:57
Поліція відкрила кримінальне провадження через кібератаки на українські інтернет-ресурси Фото: поліція відкрила кримінальне провадження через кібератаки на українські інтернет-ресурси (freepik.com)
Автор: Анна Полисученко

Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські вебресурси. Сьогодні, 15 лютого, зловмисники здійснили потужні DDoS-атаки на низку інформаційних ресурсів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Кіберполіція почала перевірку за зверненням одного з державних банків.

Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів державних банків. Також атакам піддалися сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Зазначається, що станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено.

"Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для протидії та локалізації кібератаки", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження за статтями 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем і 363-1 (навмисне масове поширення повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи автоматизованих систем) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що США запропонували допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну.

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