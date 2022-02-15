Російських військ недостатньо для вторгнення. Наступальних угруповань немає, - джерело

Україна не фіксує біля свого кордону ударні угруповання Збройних сил Російської Федерації. Кількості військ недостатньо для масштабного вторгнення.

Про це РБК-Україна повідомило високопоставлене джерело у владі.

"Наступальні угруповання не сформовані, не сформований тил, немає необхідних вузлів зв'язку", - сказав він.

Джерело зазначило, що біля українських кордонів залишаються близько 120 тисяч російських військових. Цих сил, за його словами, недостатньо для проведення масштабної наступальної операції.

Співрозмовник підкреслив, що під час навчань "Кавказ", які пройшли в кінці вересня 2020 року, Україна фіксувала біля своїх кордонів угруповання в 220 тисяч військових, побудоване в ударні з'єднання. Але ескалації вдалося уникнути.

Крім того, говорячи про навчання РФ в Чорному і Азовському морях, джерело зазначило, що в підсумку росіяни відкрили транспортні коридори, глибина по яких становить близько 22 метрів. Цього достатньо для проходу вантажних суден класу Panamax.

Зазначимо, днями німецьке видання Spiegel повідомило, що США попередили союзників в Європі про можливий напад Росії на Україну в середу, 16 лютого.