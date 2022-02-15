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Приват24, Ощадбанк та сайт Міноборони не працюють: що відбувається

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 18:19
Приват24, Ощадбанк та сайт Міноборони не працюють: що відбувається Фото: у роботі українських інтернет-ресурсів збій ()
Автор: Дмитро Левицький

В Україні ввечері 15 лютого стався збій в роботі деяких інтернет-ресурсів. Зокрема, проблеми фіксуються в роботі інтернет-банкінгів ПриватБанку та Ощадбанку.

Що відомо про збій - в матеріалі РБК-Україна.

Які ресурси не працюють:

  • Приват24;
  • Ощадбанк 24/7;
  • сайт Міністерства оборони України;
  • сайт Генерального штабу ЗСУ.

Яка причина збою

ПриватБанк

ПриватБанк у коментарях під своїми дописами у Facebook повідомив, що проблеми в роботі Приват24 виникають через нестабільність каналів зв'язку. У ПриватБанку зазначають, що фахівці вже працюють над вирішенням цих проблем.

В коментарі РБК-Україна прес-секретар ПриватБанку Олег Серга розповів, що на сервіси банку була здійснена DDoS-атака. Протягом однієї години під час атаки деякі сервіси (АТМ, ТСО) не працювали.

"Починаючи з 16:30 ці сервіси відновлено. На цей час ми спостерігаємо нестабільність в доступі до Приват24. ПриватБанк вживає усіх необхідних заходів, щоб забезпечити доступ до всіх наших послуг", - сказав він.

Ощадбанк

У Ощадбанку ж зазначають, що спостерігаються проблеми лише у роботі мобільного додатку. Проте станом на зараз не працює і веб-сайт. Водночас POS-термінали та банкомати продовжують працювати у звичному режимі.

В коментарі РБК-Україна прес-служба Ощадбанку повідомила, що банк зазнав DDoS-атаки. При цьому, як зазначили в прес-службі, всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі.

"Наразі спостерігається лише уповільнення входу до системи Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв’язку", - сказали РБК-Україна у фінустанові.

Міноборони

Міноборони близько 18:40 теж назвало причину збою в роботі свого сайту. Веб-портал, ймовірна, потрапив під DDoS-атаку, адже фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду. Поки ведуться роботи над відновленням роботи сайту, міністерство буде комунікувати через сторінки у соцмережах та портал АрміяInform.

Можлива кібератака з Росії

На ситуацію вже відреагували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там наголосили, що на Приват24 йде масована DdоS-атака. Водночас кошти користувачів перебувають в безпеці. Причини збоїв інших ресурсів не називаються.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - заявили на Facebook-сторінці Центру.

Нагадаємо, 14 січня на українські інтернет-ресурси була скоєна масштабна кібератака. Тоді постраждали понад 70 сайтів, в тому числі державні.

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