Один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ, - Reuters

Вторник 11 ноября 2025 10:29
Один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ, - Reuters Фото: один из крупнейших НПЗ в Китае отказался от закупок нефти из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Крупный нефтеперерабатывающий завод Yanchang Petroleum отказался от закупок российской нефти в своем последнем тендере на поставку сырой нефти на период с декабря до середины февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

НПЗ Yanchang Petroleum расположен в северной провинции Шэньси, не имеющей выхода к морю. Ранее он регулярно покупал российскую нефть, обычно по одной партии в месяц. По данным экспертов, как правило, это была смесь ESPO экспортного класса дальневосточного сорта или Sokol, сообщил один из трейдеров.

Ряд недавних западных санкций в отношении поставок российской нефти привел к тому, что государственные нефтяные компании Китая и некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают покупки российской нефти из-за опасений относительно вторичных санкций.

Yanchang Petroleum, который может перерабатывать 348 тысяч баррелей сырой нефти в день, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов во внутреннем Китае и имеет право на годовую импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн, или 26 млн баррелей нефти.

Обычно нефтеперерабатывающий завод получает импортируемую сырую нефть из порта Тяньцзинь, близ Пекина, откуда нефть доставляется к нему по железной дороге.

Ранее сообщалось, что китайские нефтепереработчики начали отказываться от закупок российской нефти после того, как США и другие западные страны ввели санкции против ведущих производителей РФ и части их клиентов.

На фоне новых санкций запада и успешных атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы экспорт российского переработанного топлива рекордно сократился в октябре этого года.

Также ранее США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры на территории РФ.

