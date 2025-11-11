Британия приостановила обмен разведданными с США: CNN выяснило причину

Великобритания приостановила обмен разведывательными данными с США о судах Карибского бассейна, которые подозреваются в причастности к наркоторговле. Причина заключается в нежелании страны быть косвенно причастной к дальнейшим ударам по ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Британия, которая контролирует ряд территорий в Карибском бассейне, много лет помогала США с выявлением судов, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Это давало возможность американской береговой охране их перехватывать.

Однако в сентябре Соединенные Штаты начали наносить по этим лодкам удары, и Британия обеспокоилась, что для выбора целей будут использоваться ее разведданные.

Источники рассказали изданию, что, по мнению Британии, американские удары по лодкам, в результате которых уже погибло 76 человек, являются нарушением международного права.

CNN сообщает, что Британия поставила обмен разведывательными с США "на паузу" в октябре.