Британия приостановила обмен разведданными с США: CNN выяснило причину

Великобритания, Вторник 11 ноября 2025 19:25
Британия приостановила обмен разведданными с США: CNN выяснило причину Фото: Британия с октября не передает США данных о судах Карибского бассейна (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Великобритания приостановила обмен разведывательными данными с США о судах Карибского бассейна, которые подозреваются в причастности к наркоторговле. Причина заключается в нежелании страны быть косвенно причастной к дальнейшим ударам по ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Британия, которая контролирует ряд территорий в Карибском бассейне, много лет помогала США с выявлением судов, подозреваемых в транспортировке наркотиков. Это давало возможность американской береговой охране их перехватывать.

Однако в сентябре Соединенные Штаты начали наносить по этим лодкам удары, и Британия обеспокоилась, что для выбора целей будут использоваться ее разведданные.

Источники рассказали изданию, что, по мнению Британии, американские удары по лодкам, в результате которых уже погибло 76 человек, являются нарушением международного права.

CNN сообщает, что Британия поставила обмен разведывательными с США "на паузу" в октябре.

Борьба США с наркотиками

Напомним, после начала второго президентского срока президент США Дональд Трамп заявлял, что борьба с наркотиками является одним из его главных приоритетов. Он "назначил" главным наркобароном венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Отметим, Трамп заявил, что количество наркотиков, которые поступают морским путем, снизилось до менее чем 5% от прошлогоднего уровня. По его словам, такого результата удалось достичь благодаря усиленному контролю и военным операциям в Мексиканском заливе.

Недавно президент США заявил о подготовке сухопутных операций против наркотрафика в Венесуэле. Таким образом Трамп подтвердил намерения нанести удар по наркоторговле в Карибском бассейне.

Соединенные Штаты Америки Карибский басейн
