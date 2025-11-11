Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага

Фото: Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии атаковали ВСУ (скрин видео)

Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - отметили в Генштабе. Сообщается, что предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др. Завод также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются. Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - ключевой узел снабжения горюче-смазочными материалами морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. "Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе. Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные дроны достигли районов целей. Результаты уточняются.