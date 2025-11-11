ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага

Вторник 11 ноября 2025 11:11
UA EN RU
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага Фото: Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии атаковали ВСУ (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - отметили в Генштабе.

Сообщается, что предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др. Завод также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - ключевой узел снабжения горюче-смазочными материалами морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

"Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные дроны достигли районов целей. Результаты уточняются.

Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага

Напомним, по данным РБК-Украина, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.

Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ. Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины НПЗ Генштаб ВСУ Вторжение России в Украину
Новости
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа