Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Силы обороны Украины в ночь на 11 ноября атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", - отметили в Генштабе.
Сообщается, что предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и др. Завод также задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.
На НПЗ зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался массивный пожар. Результаты попаданий уточняются.
Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии - ключевой узел снабжения горюче-смазочными материалами морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.
"Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные дроны достигли районов целей. Результаты уточняются.
Напомним, по данным РБК-Украина, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.
Также мы писали, что в ночь на 2 ноября неизвестные дроны снова массированно атаковали Россию. На звуки беспилотников и взрывы жаловались россияне как минимум из нескольких регионов РФ. Позже стало известно, что под атакой в России находились электрические подстанции.