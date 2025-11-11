ua en ru
Более 77 тысяч поражений за месяц. Сырский раскрыл детали развития беспилотных систем

Вторник 11 ноября 2025 11:52
Более 77 тысяч поражений за месяц. Сырский раскрыл детали развития беспилотных систем Фото: Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Авиационные беспилотные комплексы Сил обороны Украины только за октябрь поразили около 77 тысяч целей противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины. Приоритетное масштабирование подразделений беспилотных систем дает конкретные результаты - количество уничтоженных противников растет", - заявил Сырский.

По его словам, в октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тысяч целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомберы.

Использование наземных дронов

"Активно наращиваем наземные роботизированные комплексы. В условиях расширения kill-зон они становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны. Первоочередная задача применения НРК - сохранение жизни личного состава", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тысяч кг провизии.

"Заслушал доклад разведки по развитию беспилотных сил противника. Оккупанты наследуют наш опыт, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", - добавил Сырский.

Новые тактики применения беспилотников

Он также подчеркнул, что особое внимание уделяется масштабированию подразделений Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для их эффективного функционирования.

"В ходе совещания заслушал доклады боевых командиров по внедрению новых тактик применения беспилотников и использования систем, более устойчивых к вражеской РЭБ и более эффективных в боевом применении. Все успешные кейсы, увеличивающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооруженных Силах", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Также повышается эффективность комплексов РЭБ против вражеских дронов. Продолжается работа и над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дроны остаются главным приоритетом для украинской армии. Необходимо увеличить финансирование корпусов на ключевых направлениях.

Также ранее Сирский сообщил, что в Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

