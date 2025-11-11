Более 77 тысяч поражений за месяц. Сырский раскрыл детали развития беспилотных систем

Авиационные беспилотные комплексы Сил обороны Украины только за октябрь поразили около 77 тысяч целей противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Провел очередное рабочее совещание по вопросам развития беспилотных систем в Вооруженных Силах Украины. Приоритетное масштабирование подразделений беспилотных систем дает конкретные результаты - количество уничтоженных противников растет", - заявил Сырский.

По его словам, в октябре наши авиационные беспилотные комплексы поразили 77 тысяч целей противника. Лучшие боевые показатели продемонстрировали FPV-дроны и тяжелые бомберы.

Использование наземных дронов

"Активно наращиваем наземные роботизированные комплексы. В условиях расширения kill-зон они становятся неотъемлемым элементом современной технологической войны. Первоочередная задача применения НРК - сохранение жизни личного состава", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что логистическая роль наземных беспилотных комплексов постоянно растет: в октябре они доставили почти 300 тысяч кг провизии.

"Заслушал доклад разведки по развитию беспилотных сил противника. Оккупанты наследуют наш опыт, в частности в создании полков беспилотных систем и дронов-перехватчиков, и направляют на это значительные ресурсы. Мы должны постоянно совершенствоваться, чтобы сохранять технологическое преимущество", - добавил Сырский.

Новые тактики применения беспилотников

Он также подчеркнул, что особое внимание уделяется масштабированию подразделений Сил беспилотных систем: увеличению количества обученных экипажей, привлечению персонала и созданию инфраструктуры для их эффективного функционирования.

"В ходе совещания заслушал доклады боевых командиров по внедрению новых тактик применения беспилотников и использования систем, более устойчивых к вражеской РЭБ и более эффективных в боевом применении. Все успешные кейсы, увеличивающие потери противника, будут оперативно масштабированы в Вооруженных Силах", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Также повышается эффективность комплексов РЭБ против вражеских дронов. Продолжается работа и над качеством и количеством станций. В октябре на фронт поставлено вдвое больше средств РЭБ ближнего действия по сравнению с сентябрем.