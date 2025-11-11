Кабмин распустил наблюдательный совет "Энергоатома", ждут срочного аудита

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Она напомнила о старте корпоративной реформы в 2023 году, когда по конкурсу был избран состав наблюдательного органа.

"Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - подчеркнула премьер.

Свириденко добавила, что Минэкономики должно подать в течение недели в консультациях с международными партнерами новый состав наблюдательного совета Кабмину на утверждение.

Она отметила, что новый состав наблюдательного органа должен быстро перезапустить руководство и провести полный аудит компании. Кроме того, он должен будет предоставлять правоохранителям помощь в расследовании фактов возможной коррупции.

"Поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе по закупкам", - рассказала Свириденко.

Глава правительства подчеркнула, что ожидает скорейших результатов аудита, которые будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.