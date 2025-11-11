Еврокомиссия создаст новый разведывательный орган: FT узнало, кто будет руководить

Европейская комиссия начала работу над созданием нового разведывательного органа, который будет действовать под непосредственным руководством президента Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, цель нового органа - улучшить координацию и использование информации, которую собирают национальные спецслужбы стран-членов ЕС.

Новый разведывательный орган

Новое подразделение будет создано в рамках Генерального секретариата Еврокомиссии. Оно будет привлекать специалистов из разведывательных структур стран ЕС и работать над совместным сбором и анализом данных для нужд блока.

Как отмечают источники издания, решение принято на фоне полномасштабной войны России против Украины и заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки европейской безопасности. Эти факторы заставили Брюссель переосмыслить собственные возможности в сфере безопасности и начать крупнейшую со времен холодной войны программу перевооружения.

"Разведывательные службы государств-членов ЕС знают очень много. Комиссия знает тоже немало. Нам нужен лучший способ объединить эти знания, чтобы быть эффективными и полезными партнерам", - цитирует издание одного из европейских чиновников.

В то же время против этого шага выступают представители дипломатической службы ЕС, которые занимаются работой Разведывательно-ситуационного центра (Intcen). Они опасаются дублирования функций и возможного ослабления существующих структур.

В Брюсселе рассматривают создание специальной группы по безопасности и разведке в рамках секретариата.

Концепция пока разрабатывается, обсуждения продолжаются, а конкретных сроков пока нет. Инициатива будет основываться на уже имеющемся опыте комиссии и предусматривать тесное сотрудничество с соответствующими структурами Европейской службы внешних действий.