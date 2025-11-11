ua en ru
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский

Запорожская область, Вторник 11 ноября 2025 22:02
РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - Сырский Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/CinCAofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Российским оккупантам в ходе наступления в Запорожской области удалось захватить три населенных пункта. Еще за два села идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Генерал обратил внимание, что украинские защитники продолжают вести активную оборону. На большинстве направлений они отбивают атаки врага и продолжают поисково-ударные действия на отдельных участках. Речь о районах Купянска и Северска.

Ситуация в Запорожской области

Сырский обратил внимание, что россияне повысили активность в Запорожской области - враг пытается проникнуть вглубь украинских позиций под прикрытием густого тумана.

"Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта", - уточнил главнокомандующий.

По его словам, за села Ровнополье и Яблоково сейчас идут изнурительные бои. Там оборону держат воины группировки войск "Юг". В результате комбинированного огня россиянам удалось нанести значительные потери.

РФ захватила три населенных пункта в Запорожской области, идут жесткие бои, - СырскийФото: Ровнополье на карте (скриншот)

"Каждый метр нашей земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне группировки войск "Юг" за последние три дня оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники", - отметил генерал.

Ситуация в Донецкой области

Сырский сказал, что самым активным направлением остается Покровское.

Сегодня в районе Покровска прошло около 40% всех боев. Враг там стабильно несет большие потери.

Дальнобойные удары

Сырский также добавил, что Украина наращивает эффективность применения дальнобойного оружия отечественного производства. Речь о ракетах "Нептун", "Фламинго", а также о реактивных дронах.

"Врага это хорошо донимает", - уточнил он.

Что происходит в Запорожской области

Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил в комментарии РБК-Украина, что украинским защитникам пришлось отойти с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка в Запорожской области.

Он отмечал, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях в течение нескольких дней идут напряженные бои.

