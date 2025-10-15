РФ ударила по миссии ООН на Херсонщине, а Труханова лишили гражданства Украины: новости за 14 октября

В Киеве неизвестные избили военного на кресле колесном: что заявили в полиции

На улице Паньковской в столице трое неизвестных напали на мужчину в военной форме - ударили его и сбросили с кресла колесного, сообщили в полиции.

Правоохранители, прибыв на место, опросили свидетелей и просмотрели записи с камер наблюдения. По предварительным данным, инцидент был инсценирован, вероятно, с провокационной целью. Полиция устанавливает всех причастных к происшествию.

Российские дроны попали в нефтебазу на Черниговщине, возник масштабный пожар

Как проинформировали в Черниговской ОГА, в Нежинском районе враг волной дронов атаковал один из объектов гражданской инфраструктуры. Возник пожар, подразделения ГСЧС работают над его ликвидацией.

Между тем в ОК "Север" сообщают, что на Нежинщине после попадания 4-х ударных дронов произошел пожар на нефтебазе.

"Вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки", - председатель Херсонской ОВА

Александр Прокудин сообщил, что в Белозеркской общине оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН.

Четыре белые машины с маркировкой везли помощь людям. Одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Чудом никто не пострадал.

Cartier, Van Cleef и Hermes: на Львовщине таможенника разоблачили на "откатах" за люксовую ювелирку

На Львовской таможне разоблачили государственного инспектора, который требовал взятку за беспрепятственный ввоз украшений известных мировых марок.

По данным следствия, чиновник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия получил от жителя Львовщины 15 тысяч долларов США.

За эту сумму таможенник гарантировал возможность ввоза из Польши ювелирных изделий брендов Cartier, Van Cleef и Hermes без уплаты таможенных платежей.

Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.

В РФ заявили об атаке на один из ключевых энергоузлов: пожар показали спутники

В России заявили о ночной атаке на объект энергетики в Нижегородской области. По словам местного губернатора региона, в ночь на 14 октября на территории Нижегородской области отражали атаку БПЛА.

"В результате падения обломков получил повреждения один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным сервиса NASA FIRMS, который фиксирует температурные аномалии, в районе Лесогорска наблюдался пожар на подстанции "Арзамасская".

Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы Труханова, - источники РБК-Украина

Соответствующий указ подписан главой государства. Также гражданства лишили Олега Царева и Сергея Полунина. Как рассказали РБК-Украина источники во власти, решение относительно полномочий Труханова должен принимать горсовет.

Как установила СБУ, по состоянию на сейчас действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора. Копии соответствующих документов есть в распоряжении украинской спецслужбы.

Дадут Tomahawk? В США заинтриговали новыми поставками оружия Украине через PURL

На этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Она предусматривает закупки вооружений у США, рассказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Китайские авиакомпании выступили против плана Трампа запретить полеты над РФ

Ведущие китайские авиакомпании призвали администрацию президента США отказаться от намерения запретить им совершать полеты над территорией РФ.

Они заявили, что такой шаг увеличит время полета, повысит стоимость билетов и приведет к нарушению работы некоторых маршрутов.