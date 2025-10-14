В РФ заявили об атаке на один из ключевых энергоузлов: пожар показали спутники

В России заявили о ночной атаке на объект энергетики в Нижегородской области. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на одном из ключевых энергоузлов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA .

По словам местного губернатора, в ночь на 14 октября на территории Нижегородской области отражали атаку БпЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В результате падения обломков получил повреждения один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным сервиса NASA FIRMS, который фиксирует температурные аномалии, в районе Лесогорска наблюдался пожар на подстанции "Арзамасская".

Как объясняет российский ресурс, это один из ключевых энергетических узлов Нижегородской области мощностью 1502 МВА, обеспечивающий электричеством более 200 тысяч жителей южных районов региона, а также газокомпрессорные станции "Газпром" и тяговые подстанции РЖД (российская железная дорога - ред.).

Фото: спутниковые данные NASA (t.me/astrapress)