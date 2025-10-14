ua en ru
В РФ заявили об атаке на один из ключевых энергоузлов: пожар показали спутники

Вторник 14 октября 2025 12:45
В РФ заявили об атаке на один из ключевых энергоузлов: пожар показали спутники Фото иллюстративное: в РФ заявили об атаке на один из ключевых энергоузлов (t.me mchs_official)
Автор: Ірина Глухова

В России заявили о ночной атаке на объект энергетики в Нижегородской области. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на одном из ключевых энергоузлов региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

По словам местного губернатора, в ночь на 14 октября на территории Нижегородской области отражали атаку БпЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

"В результате падения обломков получил повреждения один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. Сейчас электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным сервиса NASA FIRMS, который фиксирует температурные аномалии, в районе Лесогорска наблюдался пожар на подстанции "Арзамасская".

Как объясняет российский ресурс, это один из ключевых энергетических узлов Нижегородской области мощностью 1502 МВА, обеспечивающий электричеством более 200 тысяч жителей южных районов региона, а также газокомпрессорные станции "Газпром" и тяговые подстанции РЖД (российская железная дорога - ред.).

Фото: спутниковые данные NASA (t.me/astrapress)

Удары по энергетике

С 2022 года российские войска систематически атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. В августе этого года РФ снова возобновила массированные обстрелы энергообъектов, а диктатор Владимир Путин открыто заявил, что такие удары будут продолжаться.

Президент Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина не оставит эти атаки без реакции.

По его словам, государство и в дальнейшем будет отвечать на российские удары по энергетической системе, ведь "никто не будет просто терпеть в темноте". В то же время глава государства подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему завершению войны.

Недавно после российских обстрелов Харькова, во время которых были повреждены энергетический объект и медицинское учреждение, без электроснабжения остались российский Белгород и Курская область.

