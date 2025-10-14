ua en ru
В Киеве неизвестные избили военного в инвалидной коляске: что заявили в полиции

Киев, Вторник 14 октября 2025 09:01
В Киеве неизвестные избили военного в инвалидной коляске: что заявили в полиции Фото иллюстративное: полиция выясняет обстоятельства происшествия с участием военного (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В сети распространили видео, как неизвестные ударили и сбросили с инвалидного кресла мужчину в военной форме в Киеве. Полиция подозревает, что конфликт инсценирован для провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия с участием военного на улице Паньковской в Киеве.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором трое неизвестных несколько раз ударили мужчину, одетого в военную форму и сбросили его с инвалидного кресла на землю.

"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало", - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации.

"Сейчас полиция устанавливает всех участников происшествия. О результатах проверки общество будет проинформировано позже", - сообщили в полиции.

Другие инциденты в Киеве

Напомним, в Киеве полицейские расследуют драку, произошедшую вечером 9 октября на станции метро "Оболонь". Тогда группа подростков и двое молодых мужчин напали на 24-летнего киевлянина, повалили его на пол и начали избивать.

А недавно правоохранители задержали трех несовершеннолетних, которые причастны к нападению на представителя религиозной общины в столице.

Также сообщалось, что в Киеве на Новопечерских Липках произошла драка со стрельбой в одном из местных баров. В результате инцидента в заведении пострадала девушка.

