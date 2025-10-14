Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом
Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.
По словам Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.
"У нас есть соответствующее видение", - добавил он.
Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.
Зеленский поблагодарил президента Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".
Встреча Зеленского и Трампа
Как сообщали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По данным РБК-Украина, переговоры запланированы на пятницу, 17 октября.
По словам источника издания, в последнее время лидеры обсуждали ряд важных и чувствительных тем - поставки оружия, усиление ПВО и дипломатические шаги. Эти вопросы сложно согласовывать дистанционно, поэтому стороны решили провести личную встречу.
Вчера Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению американского президента.
Роль Стубба в переговорах
Президент Финляндии Александр Стубб активно вовлечен в дипломатические процессы, связанные с западными "гарантиями безопасности" для Украины.
Он играет заметную роль в донесении позиции Киева и Европы до президента США Дональда Трампа - в частности, даже благодаря совместным играм в гольф.
Стубб входил в число европейских лидеров, которые 18 августа посетили Вашингтон вместе с Зеленским, после встречи Трампа на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.
Кроме того, 9 октября Стубб снова находился в Вашингтоне. Во время этого визита основной темой стало подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере строительства ледоколов, где Финляндия имеет значительный опыт и технологические преимущества.
