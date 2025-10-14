ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом

Киев, Вторник 14 октября 2025 11:46
UA EN RU
Зеленский перед поездкой к Трампу провел почти часовой разговор со Стуббом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи с лидером США Дональдом Трампом провел длительный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"Сейчас, когда война на Ближнем Востоке завершается, важно не потерять импульс распространения мира. Война в Европе также может быть завершена, и для этого максимально важно лидерство как Соединенных Штатов, так и других партнеров. Сегодня уже почти час говорили обо всем этом с президентом Финляндии Александром Стуббом", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что координирует позиции с президентом Финляндии.

По словам Зеленского, правильные шаги США могут сработать и для прекращения войны России против Украины.

"У нас есть соответствующее видение", - добавил он.

Также во время разговора со Стуббом поднимались вопросы недавних российских атак по энергетической инфраструктуре Украины и потребности в усилении противовоздушной обороны.

Зеленский поблагодарил президента Финляндии за готовность помогать, и отметил, что Россия должна быть лишена возможностей продолжать войну и террор, и "это может стать надежной основой для мира в нашем регионе".

Встреча Зеленского и Трампа

Как сообщали СМИ, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. По данным РБК-Украина, переговоры запланированы на пятницу, 17 октября.

По словам источника издания, в последнее время лидеры обсуждали ряд важных и чувствительных тем - поставки оружия, усиление ПВО и дипломатические шаги. Эти вопросы сложно согласовывать дистанционно, поэтому стороны решили провести личную встречу.

Вчера Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению американского президента.

Роль Стубба в переговорах

Президент Финляндии Александр Стубб активно вовлечен в дипломатические процессы, связанные с западными "гарантиями безопасности" для Украины.

Он играет заметную роль в донесении позиции Киева и Европы до президента США Дональда Трампа - в частности, даже благодаря совместным играм в гольф.

Стубб входил в число европейских лидеров, которые 18 августа посетили Вашингтон вместе с Зеленским, после встречи Трампа на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, 9 октября Стубб снова находился в Вашингтоне. Во время этого визита основной темой стало подписание соглашения с США о сотрудничестве в сфере строительства ледоколов, где Финляндия имеет значительный опыт и технологические преимущества.

.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Финляндия Война в Украине
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит