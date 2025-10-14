Российские дроны попали в нефтебазу на Черниговщине, возник масштабный пожар

Этой ночью российская армия снова нанесла удары по Черниговской и Сумской областях. Вражеские дроны попали в нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

По данным военных, по состоянию на утро 14 октября, российская армия 22 раза обстреляла Черниговскую область. было зафиксировано 84 взрыва. Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Нежинский районы.

В Семеновке россияне FPV-дроном ударили по магазину в центре города. Погиб местный житель, владелец магазина. Раненая местная жительница госпитализирована. После взрыва помещение магазина загорелось, спасатели ликвидировали пожар. В течение дня в городе в результате повторных атак повреждены два дома.

В Нежинском районе после попадания 4-х ударных дронов произошел пожар на нефтебазе. Как уточнили в Черниговской ОГА, в Нежинском районе враг волной дронов атаковал один из объектов гражданской инфраструктуры. Возник пожар, подразделения ГСЧС работают над его ликвидацией.

А вот в Сумской области российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.