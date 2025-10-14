Китайские авиакомпании выступили против плана Трампа запретить полеты над РФ

Ведущие китайские авиакомпании призвали администрацию президента США отказаться от намерения запретить им осуществлять полеты над территорией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Они заявили, что такой шаг увеличит время полета, повысит стоимость билетов и приведет к нарушению работы некоторых маршрутов.

На прошлой неделе американское Министерство транспорта предложило запретить авиакомпаниям Китая осуществлять полеты над территорией России на маршрутах в и из США. Оно отметило, что сокращение времени полета ставит американских перевозчиков в невыгодное положение.

Страна-агрессор запретила американским и многим другим иностранным авиакомпаниям осуществлять полеты над своей территорией. Это стало ответом на запрет Вашингтоном российских полетов над США в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

В то же время китайские авиакомпании не были запрещены и используют это преимущество для увеличения своей доли рынка на международных маршрутах.

В пятницу, 10 октября, представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что "эти ограничения не способствуют межличностным контактам".