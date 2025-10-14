ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены

Украина, Вторник 14 октября 2025 10:53
UA EN RU
Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены Фото: Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. Поврежден грузовик.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН", - сообщил Прокудин.

По его словам, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.

Известно, что одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше тут сказать нечего", - пишет Прокудин.
Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены

Россияне бьют по гуманитарным миссиям

Стоит напомнить, что это уже не впервые российские войска наносят удар по гуманитарным миссиям, которые находятся в Украине.

В частности, в начале сентября российский ракетный удар по Чернигову унес жизни нескольких человек. Атака врага была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.

А вот в Николаеве во время ночной атаки России 24 июля дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid. которая помогает с разминированием в Украине.

А в июне российские оккупанты ударили по складу с гуманитарной помощью в Запорожье. Убытки в результате вражеской атаки оценивают в 3 млн долларов. Через несколько дней после этого оккупанты нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Херсон Война в Украине
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит