Россия ударила по гуманитарному конвою ООН на Херсонщине, машины с помощью уничтожены
Российская армия ударила по гуманитарной миссии ООН в Херсонской области. Поврежден грузовик.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Утром в Белозеркской громаде оккупанты прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКГС ООН", - сообщил Прокудин.
По его словам, враг атаковал четыре белые машины с соответствующей маркировкой, там не было военной техники. Машины везли помощь людям.
Известно, что одно транспортное средство - сгорело, другое - серьезно повреждено. Две - смогли вырваться из-под ударов. Предварительно, никто не пострадал.
"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы - больше тут сказать нечего", - пишет Прокудин.
Россияне бьют по гуманитарным миссиям
Стоит напомнить, что это уже не впервые российские войска наносят удар по гуманитарным миссиям, которые находятся в Украине.
В частности, в начале сентября российский ракетный удар по Чернигову унес жизни нескольких человек. Атака врага была направлена на сотрудников гуманитарной миссии по разминированию.
А вот в Николаеве во время ночной атаки России 24 июля дрон попал в базу норвежской гуманитарной организации Norwegian People's Aid. которая помогает с разминированием в Украине.
А в июне российские оккупанты ударили по складу с гуманитарной помощью в Запорожье. Убытки в результате вражеской атаки оценивают в 3 млн долларов. Через несколько дней после этого оккупанты нанесли удар по Северску Донецкой области. В результате обстрела было разрушено здание городского совета, где жители получали гуманитарную помощь.